Российские туристы вновь захватили Турцию 

Турция продолжает оставаться излюбленным местом отдыха туристов, пишет «Гюнеш». В первые четыре месяца года Турцию посетило на 32% иностранцев больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
В первые четыре месяца 2018 года Турция приняла 7,8 миллиона иностранных посетителей, в апреле этого года — 2,7 миллиона иностранцев. 99,6% прибывших в январе — апреле иностранцев посетили страну с туристическими целями.
В первом квартале года больше всего туристов приехало из Ирана: 858 тысяч человек. В апреле страной, откуда в Турцию прибыло наибольшее число посетителей, стала Россия: 292,7 тысячи человек.
Среди остальных курортных регионов мира на первый план выходит Анталья, которая славится системой «все включено» и ежегодно принимает 10-15 миллионов иностранных туристов. В этом году курорт, предлагающий возможности для отдыха в рамках любого бюджета, намерен принять порядка 14 миллионов иностранцев.