Российские туристы вновь захватили Турцию

Турция продолжает оставаться излюбленным местом отдыха туристов, пишет «Гюнеш». В первые четыре месяца года Турцию посетило на 32% иностранцев больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В первые четыре месяца 2018 года Турция приняла 7,8 миллиона иностранных посетителей, в апреле этого года — 2,7 миллиона иностранцев. 99,6% прибывших в январе — апреле иностранцев посетили страну с туристическими целями.

В первом квартале года больше всего туристов приехало из Ирана : 858 тысяч человек. В апреле страной, откуда в Турцию прибыло наибольшее число посетителей, стала Россия : 292,7 тысячи человек.