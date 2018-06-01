Украинка выиграла «Детскую новую волну» в «Артеке»

Победителем "Детской новой волны" в этом году стала украинка Ева Лёпа. Финал конкурса состоялся вечером в пятницу в Международном детском центре "Артек".
"Победитель "Детской новой волны" 2018 года — Ева Лёпа", — объявил со сцены председатель жюри конкурса Игорь Крутой.
Двенадцатилетняя Ева — из украинского города Кременчуга. Она — победитель и участник многих музыкальных конкурсов и проектов: "Солнце за нас" (2015), "Вокал стар" (2015), "Феерия звезд" (2016), "Поколение Next" (2016), "Голос. Дети" (2017, Украина), Berliner Perl (2017), "Покори сцену" (2018) и др.
Второе место в конкурсе заняла Ивана Работова из Болгарии, а третье — Соня Фоменко из России. Приз зрительских симпатий получила Диана Анкудинова, победительница телепроекта "Ты супер!".
Финалистами конкурса стали 14 ребят из России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана, Израиля, Грузии, Армении, Болгарии. В этом году конкурс впервые прошел на "Артек-Арене" — большой концертной площадке, способной вместить всех детей, находящихся в лагере, а это 4,5 тыс. человек.
В жюри конкурса вошли певцы Олег Газманов, Сергей Лазарев, Николай Басков, Лев Лещенко, Лариса Долина. Председатель жюри — композитор и продюсер Игорь Крутой. Поддержать будущих звезд эстрады в этом году приехали Тимур Родригез, Жасмин, группа "Пицца", Юлианна Караулова, Алексей Воробьев.
Детская "Новая волна"
Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна" проводится в десятый раз, а в Артеке — в девятый.
"Уже не первый раз "Детская Новая волна" проходит в "Артеке". Очень важно, что конкурс развивает музыкальную культуру ребят, на полях конкурса авторитетные музыковеды занимаются с ребятами вокалом, дают уроки по истории музыки — все это вырабатывает хороший вкус и делает мероприятие не только развлекательным, но образовательным событием", — цитирует пресс-служба "Артека" слова директора лагеря Алексея Каспржака.
Цель конкурса, который проводится при поддержке Министерства образования и науки РФ, — содействовать творческому росту юны исполнителей, помогать в их развитии и становлении как личностей. Участники "Детской Новой волны", по условиям конкурса, должны исполнить мировые хиты, а также песни из мультфильмов и кино.