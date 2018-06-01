Украинка выиграла «Детскую новую волну» в «Артеке»

Победителем «Детской новой волны» в «Артеке» стала Ева Лёпа из Украины

Победителем "Детской новой волны" в этом году стала украинка Ева Лёпа. Финал конкурса состоялся вечером в пятницу в Международном детском центре "Артек".

"Победитель "Детской новой волны" 2018 года — Ева Лёпа", — объявил со сцены председатель жюри конкурса Игорь Крутой.

Двенадцатилетняя Ева — из украинского города Кременчуга . Она — победитель и участник многих музыкальных конкурсов и проектов: "Солнце за нас" (2015), "Вокал стар" (2015), "Феерия звезд" (2016), "Поколение Next" (2016), "Голос. Дети" (2017, Украина ), Berliner Perl (2017), "Покори сцену" (2018) и др.

Второе место в конкурсе заняла Ивана Работова из Болгарии , а третье — Соня Фоменко из России . Приз зрительских симпатий получила Диана Анкудинова , победительница телепроекта "Ты супер!".

Молдовы, Казахстана, Израиля, Грузии, Финалистами конкурса стали 14 ребят из России, Украины, Белоруссии Армении , Болгарии. В этом году конкурс впервые прошел на "Артек-Арене" — большой концертной площадке, способной вместить всех детей, находящихся в лагере, а это 4,5 тыс. человек.

Детская "Новая волна"

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна" проводится в десятый раз, а в Артеке — в девятый.

"Уже не первый раз "Детская Новая волна" проходит в "Артеке". Очень важно, что конкурс развивает музыкальную культуру ребят, на полях конкурса авторитетные музыковеды занимаются с ребятами вокалом, дают уроки по истории музыки — все это вырабатывает хороший вкус и делает мероприятие не только развлекательным, но образовательным событием", — цитирует пресс-служба "Артека" слова директора лагеря Алексея Каспржака.