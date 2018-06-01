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Учительница станцевала стриптиз на выпускном
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Учительница станцевала стриптиз на выпускном 

Рамблер 4 часа назад
Болгарская учительница поразила учеников раскованностью. Она решила преподнести выпускникам сюрприз и выступила на сцене заведения, где проходил выпускной вечер. Однако это был не вполне традиционный номер: женщина в компании мужчины, очень похожего на стриптизёра, исполнила весьма фривольный танец. Присутствующие на празднике не смогли удержаться и сделали запись. На кадрах видно, что женщина выполняет движения, совсем не подходящие для школьного торжества. Разогревшись, горе-танцовщица приподняла платье и продемонстрировала зрителям ноги, а после и вовсе принялась стягивать с партнёра штаны. Некоторые школьники восхитились столь любопытными навыками педагога, хотя большинство было ошеломлено развязностью учительницы. Позднее ролик выложили в Сеть, где его обнаружили родители. Возмущенные неподобающим поведением педагога мамы и папы обратились в администрацию учебного заведения и сообщили об инциденте. Главная героиня видео, увидев ролик в интернете, написала заявление об увольнении.
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