YouTube заблокировал украинского пранкера

Глумившегося над «Зимней вишней» пранкера забанили

Фото: аккаунт Никиты Кувикова в социальных сетях

На сайте сообщается, что канал Вольнова заблокирован «за нарушение принципов работы сообщества YouTube».

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Его жертвами стали 60 человек.

В день пожара Вольнов опубликовал на YouTube аудиозапись своих звонков в городские морги, на которой он представлялся сотрудником МЧС и спрашивал, готовы ли там принять «300 погибших» из сгоревшего центра. Одновременно с этим в Сети начали распространяться слухи, что власти скрывают реальное число жертв.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил против пранкера дело по статье 282 (возбуждение ненависти или вражды) УК РФ. В СК заявили, что он ввел в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию». Его заочно арестовали и объявили в международный розыск.