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YouTube заблокировал украинского пранкера
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Глумившегося над «Зимней вишней» пранкера забанили 

Рамблер 2 часа назад
Фото: аккаунт Никиты Кувикова в социальных сетях
Украинского пранкера Никиту Кувикова, известного в сети как Евгений Вольнов, заблокировали на YouTube. Внимание на это обратили «Известия».
На сайте сообщается, что канал Вольнова заблокирован «за нарушение принципов работы сообщества YouTube».
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Его жертвами стали 60 человек.
В день пожара Вольнов опубликовал на YouTube аудиозапись своих звонков в городские морги, на которой он представлялся сотрудником МЧС и спрашивал, готовы ли там принять «300 погибших» из сгоревшего центра. Одновременно с этим в Сети начали распространяться слухи, что власти скрывают реальное число жертв.
Следственный комитет (СК) РФ возбудил против пранкера дело по статье 282 (возбуждение ненависти или вражды) УК РФ. В СК заявили, что он ввел в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию». Его заочно арестовали и объявили в международный розыск.
Сам Вольнов заявил РБК, что данные о «300 погибших» он сообщал, основываясь на «количестве мест в кинозалах».
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