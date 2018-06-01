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Путин навестил пациентов Морозовской детской больницы
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Путин навестил пациентов Морозовской детской больницы 

ТАСС 4 часа назад
Президент России Владимир Путин в Международный день защиты детей посетил новый лечебный корпус Морозовской детской городской клинической больницы. Глава государства осмотрел клинику, а также побеседовал с персоналом и пациентами.
В частности, Путин зашел в палату 16-летней девушки, которая проходит лечение после инсульта. Президент поинтересовался ее самочувствием. Он также детально расспросил врачей о том, как проходила операция.
После этого глава государства зашел в палату к шестилетнему Савелию, который восстанавливается после операции по пересадке почки. "Вы — президент?" — уточнил Савелий, на что Путин утвердительно кивнул.
Мальчик поделился с главой государства своими впечатлениями от больницы. Он рассказал, что ему не очень нравятся процедуры, потому что они болезненны, а также о том, что любит читать журналы, смотреть мультфильмы и хочет скорее выписаться.
"Потерпи, мой хороший", — поддержал его президент.
О новом корпусе больнице, который рассчитан на 500 мест и включает в себя центр детского инсульта, Путину рассказали главврач клиники и мэр Москвы Сергей Собянин. В частности, главе государства сообщили, что помощь в больнице получают ежегодно более 120 тыс. пациентов.
Во время посещения клиники Путин также присутствовал на сеансе видеосвязи с больницей в Севастополе.
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Комментарии1  Ещё 8 источников 
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