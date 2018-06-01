Путин навестил пациентов Морозовской детской больницы

Президент России Владимир Путин в Международный день защиты детей посетил новый лечебный корпус Морозовской детской городской клинической больницы. Глава государства осмотрел клинику, а также побеседовал с персоналом и пациентами.

В частности, Путин зашел в палату 16-летней девушки, которая проходит лечение после инсульта. Президент поинтересовался ее самочувствием. Он также детально расспросил врачей о том, как проходила операция.

После этого глава государства зашел в палату к шестилетнему Савелию, который восстанавливается после операции по пересадке почки. "Вы — президент?" — уточнил Савелий, на что Путин утвердительно кивнул.

Мальчик поделился с главой государства своими впечатлениями от больницы. Он рассказал, что ему не очень нравятся процедуры, потому что они болезненны, а также о том, что любит читать журналы, смотреть мультфильмы и хочет скорее выписаться.

"Потерпи, мой хороший", — поддержал его президент.

О новом корпусе больнице, который рассчитан на 500 мест и включает в себя центр детского инсульта, Путину рассказали главврач клиники и мэр Москвы Сергей Собянин . В частности, главе государства сообщили, что помощь в больнице получают ежегодно более 120 тыс. пациентов.