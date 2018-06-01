Патриарх Кирилл назвал общенациональную катастрофу

Патриарх Кирилл назвал катастрофой ситуацию с абортами в России

"Ежегодно в нашей стране умерщвляются в материнской утробе сотни тысяч младенцев, что сопоставимо с населением нескольких городов районного значения. Это поистине общенациональная катастрофа — и нравственная, и демографическая", — говорится в обращении.

Предстоятель Русской православной церкви призвал сделать все, чтобы женщина, решившая сделать аборт, передумала и оставила ребенка.

"Мы должны делать все возможное, чтобы будущая мать, стоящая перед выбором сохранения или прерывания беременности, все-таки не совершала аборт, а для этого необходимо оказывать психологическую и материальную помощь женщинам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. От того, как мы усвоили Божественный закон любви, как мы откликнулись на чужое горе, насколько последовали завету и примеру Христову, может зависеть чья-то жизнь", — подчеркнул патриарх Кирилл.

"1 июня отмечается Международный день защити детей. Эта дата напоминает каждому из нас о необходимости заботы о подрастающем поколении, о тех, кто особенно нуждается в нашей поддержке и чья жизнь зачастую зависит именно от нас. Сегодня я призываю каждого внести посильную лепту в общецерковное дело помощи беременным женщинам, находящимся в трудных обстоятельствах. Будущие мамы должны почувствовать, что они не одиноки, что о них заботятся, что им готовы предоставить приют, обеспечить социальную и психологическую поддержку", — отметил он.