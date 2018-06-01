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Патриарх Кирилл назвал общенациональную катастрофу
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Патриарх Кирилл назвал катастрофой ситуацию с абортами в России 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Число абортов в России исчисляется сотнями тысяч в год, что является общенациональной катастрофой. Об этом говорится в обращении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю Международного дня защиты детей, распространенном в пятницу.
"Ежегодно в нашей стране умерщвляются в материнской утробе сотни тысяч младенцев, что сопоставимо с населением нескольких городов районного значения. Это поистине общенациональная катастрофа — и нравственная, и демографическая", — говорится в обращении.
Предстоятель Русской православной церкви призвал сделать все, чтобы женщина, решившая сделать аборт, передумала и оставила ребенка.
"Мы должны делать все возможное, чтобы будущая мать, стоящая перед выбором сохранения или прерывания беременности, все-таки не совершала аборт, а для этого необходимо оказывать психологическую и материальную помощь женщинам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. От того, как мы усвоили Божественный закон любви, как мы откликнулись на чужое горе, насколько последовали завету и примеру Христову, может зависеть чья-то жизнь", — подчеркнул патриарх Кирилл.
"1 июня отмечается Международный день защити детей. Эта дата напоминает каждому из нас о необходимости заботы о подрастающем поколении, о тех, кто особенно нуждается в нашей поддержке и чья жизнь зачастую зависит именно от нас. Сегодня я призываю каждого внести посильную лепту в общецерковное дело помощи беременным женщинам, находящимся в трудных обстоятельствах. Будущие мамы должны почувствовать, что они не одиноки, что о них заботятся, что им готовы предоставить приют, обеспечить социальную и психологическую поддержку", — отметил он.
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