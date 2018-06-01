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Россиянам велели опасаться обезьян
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Россиянам велели опасаться обезьян 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: globallookpress.com
Роспотребнадзор сообщил о вспышке инфекции, вызванной вирусом оспы обезьян в западноафриканской республике Камерун, где зарегистрированы семь предполагаемых случаев.
"Министерство общественного здравоохранения Камеруна 15 мая 2018 года сообщили о вспышке оспы обезьян в коммуне Нжиква в Северо-Западном и Аквайя в Юго-Восточном регионах страны. Вспышка была зарегистрирована 30 апреля 2018 года, когда двое больных обратились в медицинское учреждение с жалобами на высокую температуру, головную боль и кожную сыпь" — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По состоянию на 15 мая зарегистрированы семь предполагаемых случаев заболевания, один из которых был подтвержден. "В результате предварительного исследования было установлено, что больной, охранник в заповеднике, контактировал с гориллой за три недели до начала заболевания", — рассказали в Роспотребнадзоре.
Местные специалисты организовали комплекс мер по предотвращению распространения инфекции. Ведется активное выявление новых случаев, а также лабораторное исследование материала от людей, обезьян и объектов окружающей среды.
Роспотребнадзор принял дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу России.
В ведомстве просят учитывать эту информацию при планировании поездок.
Вирус оспы обезьян относится к семейству поксвирусов. Заражение человека происходит в результате прямого контакта с кровью, биологическими жидкостями, а также пораженной кожей или слизистой инфицированных животных и воздушно-капельным путем при длительном личном контакте. Основные симптомы: сильная головная боль, подъем температуры, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов, кожная сыпь (чаще всего появляется на лице, ладонях и ступнях).
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