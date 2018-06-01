Пока вы спали: Путин спросит с чиновников в прямом эфире

Новый ГОСТ разметки дорог вступил в силу

России вступил в силу новый межгосударственный стандарт дорожной разметки, сообщает РИА Новости . В Росавтодоре агентству объяснили, что новый ГОСТ не касается применения разметки, а лишь стандартизирует ее виды. В свою очередь, Владислав Свежинский, генеральный директор компании-разработчика ГОСТа, отметил, что новый стандарт позволяет в качестве эксперимента выделять синим цветом вафельную разметку и площади под платную парковку, желтым — разметку разделения встречных транспортных потоков, а также добавлять стрелы для указания разворота.

Богатые россияне разбогатели еще больше

Самые высокооплачиваемые специалисты России стали получать еще больше, сообщили RT в Росстате . Самые большие среднемесячные номинальные начисленные зарплаты получали добытчики нефти и газа (более 127 тысяч рублей), производители табачных изделий (более 115 тысяч), а также кокса и нефтепродуктов (более 114 тысяч). Рост зарплат работников упомянутых сфер составил 20%, 16% и 18% соответственно.

Путин спросит с чиновников в прямом эфире

В нынешнем году во время своей «Прямой линии» президент России Владимир Путин будет связываться с чиновниками в режиме видеоконференции, сообщает РБК. По информации издания, если глава государства сочтет необходимым обсудить с чиновниками жалобы и обращения, которые получит от граждан, он свяжется с ними по конференц-связи во время «Прямой линии».

Цены на бензин остановили на месяц

В России введен мораторий на повышение цен на топливо, сообщают «Ведомости» . По информации газеты, об этом в ходе экстренного совещания договорились представители крупных нефтяных компаний и зампред правительства Дмитрий Козак . В обмен на отказ от повышения цен в течение одного месяца нефтяники получили обещание чиновника снизить акцизы на бензин и дизель уже в июне, а не в июле, как планировалось ранее.

Голландия не исключила вину Украины за падение MH17

В крушении Boeing 777 над Донбассом в 2014 году может быть виновна Украина. Об этом, как сообщает голландская газета Parool, заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок. Дебатируя в Генеральных штатах, местном парламенте, Блок напомнил, что Украина не запретила полеты над Донбассом в июле 2014-го, когда там велись боевые действия.