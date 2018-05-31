В Москву придут заморозки

Синоптики уже второй день подряд продлевают в столичном регионе «желтый» уровень погодной опасности. На этот раз виной всему ночные заморозки, которые придут в Москву и область в ночь на 1 июня.

В Москве и Подмосковье продлен «желтый» уровень погодной опасности на 1 июня. Об этом сообщают специалисты из Гидрометцентра РФ. Уровень погодной опасности в регионе продолжает оставаться повышенным из-за заморозков.

Такая же погодная ситуация с заморозками ожидается в Ивановской, Ярославской, Владимирской, Тверской, Смоленской, Тамбовской, Курской, Орловской и Липецкой областях. В Костромской, Рязанской и Тульской областях также объявлен желтый уровень погодной опасности, но там причиной стал сильный ветер.

Нетипичное похолодание в первый день лета придет в Москву из-за скандинавского циклона, запустившего в столице воздух из Гренландии. В связи с этим в ночь на 1 июня местами по городу воздух остынет до ноля градусов, по области вероятны заморозки.

Но есть и хорошие новости. Синоптики обещают, что уже на второй день лета в городе потеплеет. С западными ветрами в столицу устремится теплый атлантический воздух, и минимальная средняя температура по городу в ночное время составит +9…+11° C. А днем в субботу воздух прогреется до «летней температуры здорового человека»: +23…+25°C. Кроме того, в первый день выходных можно уже переставать бояться не только холодов, но и шквалистого ветра, доставившего немало проблем в последние несколько дней. Скорость северо-западного ветра в субботу, по прогнозу специалистов, составит 1-6 м/с.

Озадаченные перспективой заморозков москвичи боятся повторения холодного лета 2017 года. Июнь прошлого года стал вторым самым холодным в XXI веке, а конец весны и начало лета в целом больше всего огорчили москвичей ненастной погодой, если отсчитывать с 1994-го. Тогда среднемесячные температуры на европейской территории России оказались на два-три градуса ниже нормы — в Москве эта цифра составила +14,4°C.

Самым холодным днем месяца оказалось 2 июня — в 23.00 была зафиксирована температура +3°C. Жители Средней полосы России весь первый месяц лета не вылезали из курток и демисезонных пальто.

И все же июнь-2017 не побил рекорда XXI века, установленного первым летним месяцем 2003 года. Тогда на европейской части России в Московской, Рязанской, Ивановской, Владимирской, Липецкой, Тамбовской областях среднемесячная температура оказалась на четыре градуса ниже нормы — она составила 12,8°C. Иногда случались заморозки.

Летние заморозки — явление неприятное, но не такое уж и редкое, рассказал «Газете.Ru» эксперт центра погоды «Фобос» Александр Синенков . По его словам, июньские похолодания случаются с вероятностью 30-40%.

«Есть даже такое устоявшееся выражение — «черемуховые холода». Как правило, до серьезных заморозков в таких случаях не доходит, — поясняет Синенков. —

Если заморозки и будут, то, скорее всего, на севере центрального региона. Речь идет о нескольких десятках минут, может быть, часе в течение ночи, когда температура приблизится к 0°C».

Зачастую такое падение температуры происходит перед рассветом, и показатели термометров начинают повышаться с первыми лучами солнца.

В этом году, уверен Синенков, москвичам не стоит раньше времени доставать пуховики и строить новые теплицы на дачах. В первой декаде июня тепло вернется в столицу. «И хотя снова будут понижения температуры, не стоит ожидать из ряда вон выходящих явлений, — обнадеживает Синенков. — Заморозки в начале июня совсем не означают, что в этом году нам стоит ждать холодного лета».

Последние майские дни уже заставили москвичей понервничать. Так, 31 мая синоптики продлили в столице действие «желтого» уровня погодной опасности из-за сильного ветра. 30 и 31 мая жители столичного региона получали смс-рассылку от МЧС с предупреждением об усилении ветра до 15-20 м/с. Многим горожанам пришлось поменять свои планы, отложить поездки по городу и пересесть с личного транспорта на общественный.

31 мая, в четверг, погода в столице резко испортилась. Ночью столбики термометра опустились до +5°С, а днем температура не поднялась выше +13…+15°С по сравнению с теплой средой 30 мая, когда жители города наслаждались +23 до +25°C тепла.

Отметим, что сильный ветер, зачастую приводящий к большим разрушениям, за последние годы в Москве стал едва ли не обычным явлением. Так, 21 апреля на город и область обрушился шторм с порывами ветра до 30 м/с. Пострадали 20 человек, погибли два человека в столице (12-летняя школьница и 84-летняя пенсионерка) и один мужчина в Подмосковье. 48 подмосковных населенных пункта были обесточены, в столице упало несколько сотен деревьев.