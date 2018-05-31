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«Русский медведь» предлагает жителям Лондона обняться
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В Лондоне появился «русский медведь», который предлагает людям обниматься 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
На улицах Лондона появился неизвестный в костюме медведя с плакатом "Медведь из России: обнимите меня". Люди охотно соглашались на его предложение. Акцию запечатлели на видео и опубликовали на YouTube.
На кадрах видно, как прохожие с радостью подходят к "зверю", обнимаю его и делают селфи. В конце ролика появляется надпись: "Друзья, спасибо за дружеские объятия русского медведя! Очень ждем вас на Чемпионате мира по футболу 2018 в России!".
Британские власти уже призвали болельщиков, собирающихся в Россию на мировое первенство, не размахивать национальным флагом и опасаться "футбольных хулиганов". Между тем, российские болельщики заверили англичан, что им нечего опасаться.
Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Финальный матч пройдет 15 июля на московском стадионе "Лужники".
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