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На «Ядрово» протестировали новый факел
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На «Ядрово» протестировали новый факел 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Максим Кимерлинг / «Коммерсантъ»
Пробный запуск высокотемпературного факела был проведен на полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе в воскресенье. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве.
На понедельник, 4 июня, запланирована пусконаладка завода по утилизации свалочного газа. Его обезвреживание будет проходить при температурах в диапазоне 1–1,2 тысячи градусов. Это обеспечит полную переработку вредных веществ и соответствует строгим экологическим стандартам, отмечается в сообщении.
«Это самое современное оборудование, мы его устанавливали на многих полигонах в Европе. Оно имеет все необходимые сертификаты на экологическую безопасность. После запуска завода никаких запахов от старой карты полигона не будет», — сказал ранее генеральный директор Multriwell B. V Джек Ваммис.
10 мая сообщалось, что параллельно с установкой факела мусорный полигон накроют несколькими слоями разных материалов, чтобы изолировать свалку от внешней среды. Принудительная дегазация, в свою очередь, снизит риск самовоспламенения свалки и негативное влияние запахов на живущих поблизости людей.
Губернатор Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье. В начале апреля он заявил, что новая часть полигона «Ядрово» будет принимать мусор только с прилегающих районов Подмосковья.
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