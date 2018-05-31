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Реклама клиники ломает глаза пользователей Сети
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Реклама клиники ломает глаза пользователей Сети 

Рамблер 1 час назад
Если вы считаете, что Ольга Бузова — это образец безвкусия, демонстрация полного отсутствия слуха и голоса и катастрофа для шоу-бизнеса, то, вероятно, после просмотра этого ролика вы будете восхищаться неслыханной одарённостью Бузовой. Шедевр от пластического хирурга Ирины Василенок может побить все музыкальные рекорды. Врач сняла рекламный ролик собственной клиники, и он уже становится хитом. Видео ужасает качеством: бессмысленный текст, ломающие глаза цвета, скачущая картинка. Но самое страшное — прилипчивый припев, который невозможно забыть. Исполняет композицию сама Василенко, а в качестве бэк-вокалисток выступили сотрудницы клиник пластической хирургии. Комментаторы говорят, что не могут прекратить смотреть этот зомбирующий видеоклип и требуют, чтобы Ирина Василенко выпустила десятичасовую версию. Пока неясно, насколько увеличится приток клиентов, заинтересованных в услугах звёздного пластического хирурга, но очевидно, что у Рунета появилась новая любимица с фееричным хитом «Чик-чик — жира нет! Как это? Секрет!».
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