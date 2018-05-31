Пока вы спали: Украинцев обвинили в смертях поляков 

Кто украл миллионы Захарченко
120 миллионов из девяти миллиардов рублей полковника Дмитрия Захарченко исчезли, сообщает «Коммерсант». Конфискованные в пользу государства деньги должны были поступить в московское управление Казначейства, однако при пересчете их оказалось на 120 миллионов меньше. По информации газеты, Следственный комитет инициировал доследственную проверку по факту хищения, в рамках которой на опрос вызваны сотрудники кассово-инкассаторского центра Сбербанка «Волгоградский», в котором некоторое время хранились деньги. Кроме того, будут опрошены участвовавшие в обысках и выемках служащие ФСБ, охранявшие деньги полицейские, а также сами сотрудники СК.
Украинцев обвинили в смертях поляков
Поляки стали умирать чаще из-за низкой квалификации медицинских сестер и братьев из Украины, заявил местному каналу TVN24 зампред польского Сейма Станислав Тишка. По словам чиновника, работающие в Польше украинцы менее квалифицированы, чем их польские коллеги, что и может быть причиной участившихся смертей в больницах.
Трамп вынудил Меркель переизбраться
Канцлер Германии Ангела Меркель решила пойти на четвертый подряд срок, чтобы «противодействовать» президенту США Дональду Трампу. Об этом, как сообщает New York Times, в своей книге написал советник бывшего главы США Барака Обамы. По словам Бена Родса, Меркель сама призналась в этом Обаме.
Россиян лишат сигарет
Министерство здравоохранения России предложило регионам ограничить продажу сигарет и запретить курение на улицах 31 мая, во Всемирный день без табака. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС. Таким образом в Минздраве хотят напомнить россиянам о том, что табак является единственным доступным легально продуктом, употребление которого по прямому назначению даже в малых количествах отрицательно сказывается на их здоровье.
Кудрин оставит чиновников без работы
Цифровизация оказания государственных услуг за шесть лет снизит число российских чиновников почти втрое, уверен глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом он заявил в интервью французскому изданию Les Echos. Также Кудрин убежден, что изменившаяся в результате перехода на «цифру» кадровая политика проверит мотивацию госслужащих, ориентирует их «культуру» на достижение результатов и в конечном счете снизит коррупцию.