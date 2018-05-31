Предсказатель оделся в футбольную форму 

Кота Ахилла, обитающего в петербургском Эрмитаже, назначили оракулом Чемпионата мира по футболу. Специального для него сшили форму сборной нашей страны. Для того, чтобы снять с четвероногого предсказателя мерки и пошить костюм в красно-белой гамме, портные приезжали в музей. В результате готовый комбинезон сел на котика идеально. Номер у кота уникальный — 250. Эта цифра взята не с потолка. Дело в том, что уже 250 лет коты служат в одном из крупнейших музеев мира, охраняя шедевры от посягательства грызунов. Однако самому Ахиллу тоже пришлось подготовиться к спортивному сражению. Он каждый день посещал тренировки, чтобы набрать форму, и похудел почти на килограмм. Кстати, пушистый музейный жилец на самом деле неравнодушен к футболу. Когда у него есть свободное время, он любит побегать с мячом с товарищами. Предсказания во время первенства Ахилл будет делать по привычному принципу: ему будут предлагать две миски с едой, каждая из которых будут украшено флагом страны-участницы матча. Ну а коту останется выбрать миску. Будем надеяться, что Ахилл не ошибётся с прогнозом для сборной России.