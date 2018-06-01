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Россияне получат обновленную квитанцию за ЖКУ
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Россияне получат обновленную квитанцию за ЖКУ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Мария Савченко
Потребители в июне впервые получат обновленную квитанцию за жилищно-коммунальные услуги, в которой ресурсы, потребляемые при использовании общего имущества в многоквартирных домах, из состава платы за коммунальные услуги перенесены в плату за содержание.
Новая форма платежного документа была утверждена приказом Минстроя России и начала действовать с конца мая. Впервые обновленную квитанцию за ЖКУ собственники смогут получить уже в июне.
Как пояснили в Минстрое, в данном платежном документе жители смогут увидеть больше информации, чем ранее. Отдельно прописаны сведения о штрафах исполнителя услуги (управляющей компании или ТСЖ), размер повышения платы, рассчитанной с применением повышающего коэффициента и размер долга. Также в квитанции теперь обязательно должны содержаться сведения об идентификаторе платежного документа и едином лицевом счете, которые отражены в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
По словам замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса, отныне по каждому виду коммунального ресурса, который расходуется на содержание общего имущества, можно будет увидеть и тариф, и потребленный за месяц объем, и итоговую сумму. Это позволит сделать для собственников плату за содержание жилого помещения и коммунальные услуги более понятной и прозрачной.
Прошлая форма квитанции, которая была утверждена в конце 2014 года также приказом Минстроя, теперь утратила силу.
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