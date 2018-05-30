Москве угрожают ежегодные майские ураганы

В конце мая Москве угрожают ежегодные ураганы

Из-за обрушившегося на столицу урагана пострадали несколько человек, включая детей. Согласно прогнозу, ветер ослабеет только в четверг после полудня.

На Центральную часть России , включая Москву Подмосковье , вновь обрушился ураган. Теперь уже уверенно можно говорить «очередной»: подобное ненастье повторяется практически ежегодно. Ровно год назад Москву и область накрыл шторм, ставший самым разрушительным в столице едва ли не за сотню лет. Тогда, 29 мая прошлого года, погибли 18 человек, пострадали более полутора сотен. Грозы, ливни, град и шквалистый ветер силой 28 м/с: в Москве было повалено более 27 тысяч деревьев, повреждены кровли сотен домов, почти 2 тысячи автомобилей. В этот раз, как заверяют синоптики, такой мощи стихия не достигнет. Как сообщил «Газете.Ru» глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, через Москву пройдет холодный фронт, ветер усилится до 15-20 м/с.

Тем не менее, пострадавшие уже есть. Несколько человек, включая детей, пострадали при падении деревьев из-за сильного ветра в Москве. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах столицы. В городе был объявлен желтый уровень опасности. Из-за непогоды закрылись все столичные парки. Московский зоопарк эвакуировал посетителей и объявил технический день «во избежание непредвиденных ситуаций, связанных с погодой». В центре организации дорожного движения рекомендовали отложить поездки по городу и только в случае крайней необходимости передвигаться общественным транспортом.

Ненастье существенно осложнило работу столичных пожарных: на юго-востоке города, на Южнопортовой улице, во второй половине дня загорелся склад макулатуры. Не прошло часа, как охваченная огнем площадь превысила 500 кв.метров. Распространению огня способствовал сильный ветер. К тушению пришлось привлечь весьма значительные силы, в том числе пожарный поезд, вертолет Московского авиационного центра, поливальную технику столичных коммунальщиков.

Не одна Москва почувствовала на себе удар стихии. Непогода обрушилась, в частности, на Нижний Новгород, Казань , Иваново. Так, в столице Татарстана ветром снесло купол Академии тенниса. В Нижнем шквалистые порывы валили деревья и перевернули грузовую "Газель" и даже едва не сорвал крышу с собора Александра Невского

Холодный фронт, под влиянием которого и происходят очередные погодные катаклизмы, принесет с собой еще и значительное понижение атмосферного давления: за сутки оно может упасть сразу на 15 мм ртутного столба. Кроме того, произойдет существенное понижение температурного фона: дневная температура воздуха в столичном регионе не превысит +11.. +13°С, а ночью по области не исключены заморозки. Ветер будет бушевать и в четверг, ослабевать начнет лишь после полудня.