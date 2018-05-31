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Электроснабжение в 14 регионах восстановили
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Нарушенное из-за непогоды электроснабжение в 14 регионах восстановили 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Энергоснабжение 14 субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов, нарушенное из-за непогоды, восстановлено, сообщила пресс-служба МЧС России.
"По состоянию на 20.00 мск энергоснабжение удалось восстановить в 14 субъектах Центрального и Приволжского федеральных округов: в Рязанской, Ивановской, Владимирской, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Саратовской и Кировской областях, Пермском крае и Республиках Татарстан, Марий Эл, Удмуртия, Мордовия и Чувашия, что составляет 132 муниципальных образования, 1655 населенных пунктов с населением около 300 тысяч человек, 223 социально-значимых объектов", — говорится в сообщении.
Также в МЧС добавили, что спасатели продолжают работы по восстановлению электроснабжения, а также по очистке улиц и дворов городов от упавших деревьев.
Кроме того, отмечается, что к ликвидации последствий непогоды привлечено более 1 тысячи человек и 355 единиц техники, в том числе от МЧС России — 50 человек и 25 единиц техники.
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