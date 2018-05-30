Россиян предупредили о «необычной ситуации»

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Директор Гидрометцентра предупредил о резком похолодании в Москве 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве ожидается резкое похолодание.
«Ситуация необычная. Центр европейской территории России окажется в тылу циклона, куда будет поступать арктический воздух. Уже 31 мая ожидается понижение температуры на 12-13 °С — это заметное похолодание. Днём лишь плюс 13-14 °С, ветрено», — приводит Интерфакс слова Вильфанда.
Отмечается, что ночью на 1 июня будет 3-5 °С, в Московской области возможны заморозки.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, что к выходным температура в Московском регионе повысится.
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Комментарии8  Ещё 7 источников 
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