Россиян предупредили о «необычной ситуации»

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве ожидается резкое похолодание.
«Ситуация необычная. Центр европейской территории России окажется в тылу циклона, куда будет поступать арктический воздух. Уже 31 мая ожидается понижение температуры на 12-13 °С — это заметное похолодание. Днём лишь плюс 13-14 °С, ветрено», — приводит Интерфакс слова Вильфанда.
Отмечается, что ночью на 1 июня будет 3-5 °С, в Московской области возможны заморозки.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, что к выходным температура в Московском регионе повысится.
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