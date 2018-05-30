Минздрав предложил запретить продажу сигарет

Минздрав России направил в регионы страны письмо с предложением ограничить продажу табачных изделий 31 мая — во Всемирный день без табака. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства.
"Минздрав России предлагает регионам рассмотреть возможность принятия дополнительных мер, направленных на охрану здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, среди которых могут быть меры, предусматривающие запрет продажи табачной продукции во Всемирный день без табака, запрет курения в определенных местах, в том числе на улицах в праздничные дни, и другие меры", — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что употребление табака является причиной 20% смертности взрослого населения в мире в целом, убивая каждый год 5,4 млн человек. Этот показатель превышает общее количество людей, погибающих от заболевания туберкулезом, ВИЧ/СПИД и малярией в совокупности.
"Табак является единственным легально доступным продуктом, который при применении по прямому назначению даже в малых дозах отрицательно влияет на здоровье", — добавили в Минздраве.
День без табака был учрежден Всемирной ассамблеей здравоохранения (высший орган Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ) в 1987 году. Ассамблея призвала всех курильщиков попытаться хотя бы на один день отказаться от вредной привычки. День создан для информирования общественности об опасностях употребления табака и пассивного курения, а также о недобросовестных методах работы табачных компаний и необходимости борьбы с нелегальной торговлей сигаретами. Впервые Всемирный день без табака прошел 7 апреля 1988 года, а в мае 1989 года ассамблея ВОЗ перенесла его дату на 31 мая.