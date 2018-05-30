Минздрав предложил запретить продажу сигарет во Всемирный день без табака

Минздрав России направил в регионы страны письмо с предложением ограничить продажу табачных изделий 31 мая — во Всемирный день без табака. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства.

"Минздрав России предлагает регионам рассмотреть возможность принятия дополнительных мер, направленных на охрану здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, среди которых могут быть меры, предусматривающие запрет продажи табачной продукции во Всемирный день без табака, запрет курения в определенных местах, в том числе на улицах в праздничные дни, и другие меры", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что употребление табака является причиной 20% смертности взрослого населения в мире в целом, убивая каждый год 5,4 млн человек. Этот показатель превышает общее количество людей, погибающих от заболевания туберкулезом, ВИЧ/СПИД и малярией в совокупности.

"Табак является единственным легально доступным продуктом, который при применении по прямому назначению даже в малых дозах отрицательно влияет на здоровье", — добавили в Минздраве.