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Пока вы спали: В России нашли 110 тысяч «потенциальных убийц»
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Пока вы спали: В России нашли 110 тысяч «потенциальных убийц» 

Рамблер 24 минуты назад
Фото: РИА Новости

В России нашли 110 тысяч "потенциальных убийц"

Четверть российских лифтов отработали свой нормативный срок службы. Об этом, как сообщает Life, в письме правительству написал заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. По его словам, после истечения срока службы работают более 110 тысяч лифтов из 433 тысяч, установленных в многоквартирных домах. А значит в России работает 110 тысяч "потенциальных убийц", поскольку безопасность такого оборудования нельзя гарантировать. Чиновник написал вице-премьеру Дмитрию Козаку, который курирует в кабмине топливно-энергетический комплекс и промышленность, однако в ответ получил совет обратиться к зампреду по строительству Виталию Мутко.

Среди чиновников найдут наркоманов

Чиновники должны начать борьбу с наркотиками с самих себя, заявил RT руководитель организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. По его словам, чиновники выполняют весьма ответственную работу, однако некоторые из них подпали под «наркотическую пропаганду», в связи с чем «Трезвая Россия» намерена обратиться в правительство и администрацию президента с предложением дважды в год проверять всех госслужащих на употребление наркотиков.

Премьер Украины обвинил Россию в убийстве Бабченко

Премьер-министр Украины «убежден» в том, что журналиста Аркадия Бабченко убила Россия. На своей странице в соцсети Facebook Владимир Гройсман заявил, что Бабченко был «настоящим другом Украины», который рассказывал миру правду о «российской агрессии», а «русская тоталитарная машина» не простила ему честности и принципиальности.

США поставили условия Дерипаске

Соединенные Штаты снимут санкции с группы компаний En+, которая управляет частью активов Олега Дерипаски, если российский бизнесмен снизит свою долю в ней до 40%. Об условиях Министерства финансов США агентство Bloomberg узнало от собственных источников, не уточнив при этом, почему американских чиновников интересует размер доли Дерипаски в En+ Group, которая в данный момент составляет 66%.

Рубли обвинили в перевороте в Черногории

Русские деньги могли оплатить попытку государственного переворота в Черногории в 2016 году. «Достоверную» информацию об этом, как сообщает Reuters, Минфин Латвии получил от своих стратегических партнеров. В данный момент власти Латвии проверяют, могли ли банки страны быть для неких российских фондов «каналами вмешательства» в политические процессы не только в Черногории, но и по всей Европе.
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