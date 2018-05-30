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В России увеличат пособие по уходу за ребенком
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В России увеличат пособие по уходу за ребенком 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Pixabay
Пособие на ребенка в возрасте от полутора до трех лет поднимут до конца 2018 года. Об этом пишет газета "Известия".
"У нас есть поручение разобраться с пособием в размере 50 рублей. Я думаю, что до конца этого года мы должны это поручение реализовать", — сказал глава Минтруда России Максим Топилин.
По данным издания, в настоящее время данные выплаты лежат на работодателях, от которых роженицы ушли в декрет.
При этом, по мнению экспертов, выплаты должно взять на себя государство, а их сумма должна определяться финансовым состоянием семьи.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что пособия для находящихся в отпуске по уходу за ребенком от полутора до трех лет необходимо пересмотреть.
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