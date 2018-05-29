Как Крымский мост изменил жизнь людей по обе стороны Керческого пролива

Крымский мост соединил Керченский и Таманский полуострова всего две недели назад, но серьезные изменения в жизни людей заметны уже сейчас. И пока Киев грозит Москве всевозможными карами, а самому сооружению — взрывчаткой, спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал на обоих берегах Керченского пролива, оценив возможности самого длинного моста страны.

— В черешенку пройдемте, — предлагает Иван Комарь, обладатель 25 гектаров сада в Темрюкском районе Краснодарского края. — Чистой черешни тут четыре гектара.

Новороссийск, Ранняя таманская черешня от Комаря началась в понедельник — по 120 рублей за кило, если оптом. До Москвы с ее щедрым ценником ягода не доедет: традиционно съедят отдыхающие и свои же. Анапа Сочи — и тот же Крым , куда еще с советских времен здешние и прочие фруктовые фуры идут по Керченской паромной переправе. Впрочем, отсюда — не все время, а с перерывом на независимую Украину : «Покупательная способность тогда упала», — указывает Комарь.

Со времен позднего Союза, где садовод совхоза «Юбилейный» Иван Комарь и его односельчане выращивали черешню, абрикосы и виноград, изменилось многое. Теперь «Юбилейный» — агрофирма. Комарь — глава ассоциации из полутора десятков фермерских хозяйств Тамани. А ближайшей сухопутной точкой вместо Анапы (60 километров от таманской черешни, абрикосов и винограда) в скором времени станет Керчь

— Полсотни километров, учитывая длину Крымского моста и крюк по дороге, — определяет Комарь. — Жителям Крыма мост дает свободу передвижения по России и продовольственную безопасность. А нам — хорошую возможность реализовать свою продукцию. На больших объемах.

Продуктовый рай

Объемами озаботилось и хозяйство Сейрана Геворкяна в станице Запорожской. Темрюкские и приезжие закупаются тут сыром и вином. Если повезет, конечно: сыра — около десятка сортов, но на выходе получается где-то 20 кило в день, а вина за сезон и вовсе получается около тонны. И круг постоянных покупателей — от близлежащего монастыря в Приазовском до весьма дальнего Ростова-на-Дону.

— С мостом, разумеется, будет больше, — говорит технолог Виктория Столяренко, указывая путь к стройке — новой сыроварне на окраине Запорожской; до побережья, где мальчишки с мостков бросают камни в медуз, рукой подать.

Виктория — одна из шести сотрудников Геворкяна, — несколько лет назад переучилась в технологи производства сыра: «Год все учились, плакали, кормили курей сыром». До того Виктория Столяренко работала на железной дороге — лет восемь управляла путейцами на участке близ Керченской переправы, пока в очередной раз ушла в декрет. Сейчас у нее трое, и хочет еще.

Движение фур с фруктами и прочих грузовиков по Крымскому мосту начнется только осенью. Однако оформлением дополнительных гектаров фермер Иван Комарь и его коллеги занялись уже два года назад — в рассуждении того самого моста и связанных с ним перспектив. Согласно бизнес-плану Комаря, дело пойдет так: пара лет — переходный период и работа на окупаемость, а далее — увеличение фруктовых барышей в два-три раза.

Конкуренции с крымской черешней Иван Комарь не боится:

— При полном вызревании качество у нашей — лучше. Сухих веществ больше. Сахаров больше. Если человек на отдых поедет, покупателей всем хватит… Да вы косточки бросайте прямо сюда, — показывает фермер в проем между деревьями. — Трактор пройдет, порядок наведет.

Родня по оба берега

«Не нужны нам заграничные туры, будем мы отдыхать в Кучугурах!» — гласит плакат во дворе у Галины Белой, главы Фонталовского сельского поселения. До открытия курортного сезона на Таманском полуострове — две недели. Эти выходные — первые, когда в селе Кучугуры и его окрестностях не идет субботник по уборке пляжей. Можно заняться собственным цветником — розы, львиный зев, очиток — и подготовиться к визиту очередных родных из Керченского района. Благо эта родня перед выездом на Крымский мост — в отличие от всей предыдущей — додумалась позвонить и предупредить; «чтобы я, хозяйка, не позорилась, что не готово ничего», говорит Галина Александровна.

— Мы все тут родня, по оба берега. Раньше, при СССР, мы отсюда ездили за покупками в Керчь, — вспоминает Белая. — Керчь — город-герой, поэтому снабжался он лучше прочих. Вот мы и ездили. За вещами, за колбасой, за сгущенкой, наконец. Туда клубнику везли, персики, прочий фрукт.

— По живым корням смерть Советского Союза прошла, — говорит предприниматель Ольга Бурмака, владелец небольшого магазина в промзоне у Керченской переправы. — Родители здесь, дети там. Братья тут, сестры там. То есть, у меня брат там, в Крыму. И тетя.

К худшему для бизнеса Ольги Васильевны, по ее уверениям, с появлением Крымского моста не изменилось ничего. Только к лучшему, говорит она, потому что теперь можно «раз — и поехать» к родне.

— В головной колонне ехали, — вспоминает Ольга Васильевна первую поездку по Крымскому мосту. — Люди разные, в том числе известные — рядом Мария Захарова из МИДа нашего была… Эйфория полная: дорога — гладь, штиль, как по паркету идешь. Скоростной режим на мосту девяносто, вмиг долетаешь… А паром, даже когда ходить стал регулярно — ненадежно же совсем. То шторм, то туман. Даже летом, а в другие времена года и того чаще. Бац — и не ходит паром. И приехал ты туда, или они сюда — и стой, и жди у моря погоды, чтобы вернуться. Как тут с родными нормально побудешь?..

После распада страны Галина Белая из села Кучугуры и ее крымские родные стали «более разъединенными, поэтому менее общительными». Сама Галина Александровна успела съездить в Кемерово , поработать эмалировщицей, вернуться, получить два высших образования — педагогическое и управленческое, — побыть на родине учителем географии, директором школы. И, в конце концов, стать мэром Кучугуров и близлежащих сел. Поселение — на 3 с лишним тысячи жителей. Работы хватает: близлежащая железная дорога к переправе Порт Кавказ, сады (самые обильные персики Краснодарского края, если не России в целом), туристы.

— Все движение к переправе на Крым шло через мое поселение, — говорит Галина Белая. — Мы видели, сколько туда везли уборочной техники, троллейбусов, автобусов для школ, «скорых помощей»…

— Такое впечатление, что там ничего этого не было, — говорит Ольга Бурлака, наблюдавшая этот поток непосредственно у переправы. — Точнее, не стало за годы до воссоединения. Нет, что-то должно было быть, конечно…

— Пока мост строили, мы радовались, мы надеялись — и там, и тут, — говорит Галина Белая. — Сестра моя в Керчи, когда на дачу ездила, выезжала и смотрела, как все идет — там вид хороший, фото красивые слала… И вот две недели назад, когда мост пустили, я тут с огородом копошусь — и слышу за воротами: «Они, наверное, еще и ужин не приготовили! Не ждут нас!» Сестра с мужем по мосту приехали — в будний день, нас не предупредив!.. Ну что, сели ужинать. Обмыли мост, кто не за рулем, бутылкой крымского шампанского. И они тут же обратно поехали. Всей дороги и посидеть — часа три.

Через два дня таким же способом Галину Белую навестил племянник с семьей.

— Чего бы не навещать? От Керчи до Кучугуров 90 километров, час пятнадцать в одну сторону — не о чем говорить. К тому же, проезжая по мосту, такую красоту видят! Прекрасное полотно, море, дельфины цирк показывают… Неа, поверить до сих пор не могу, — подумав, говорит Галина Александровна.

Сама она Крымский мост еще не опробовала:

— Работа у меня не очень-то простая. А еще субботники организовать, чтобы почистить пляжи — мы не очень-то готовы к курортному сезону… Но родным такой же визит скоро нанесу. Тоже в будний день, тоже без звонка…

Мост, воссоединивший семьи

— Въезжаешь в Крым — и вот она, наша керченская квартира, — говорит Наталья Воропаева, директор центрального рынка в Темрюке. — Прямо первый дом от моста. Этот мост нам — счастье, мост — радость, мост — воссоединение семей.

Наталья — как и многие на Тамани — родом из Керчи. Ее муж Сергей — из Темрюка. В Керчи Сергей учился, работал сварщиком.

— Варил супертанкеры на заводе «Залив». Завода давно нет, разумеется, — говорит он. — Квартиру получил почти перед закрытием. Как лучший сварщик в системе министерства судостроения. И как волейболист — вроде ничего так за сборную Керчи и Крыма играл, и детей тренировал. До сих пор играю за район в возрастной группе после 55. Или, как у нас говорят — «для тех, кто не умер».

Двадцать лет назад, когда в Керчи закрылся «Залив» — а вскоре ушла и прочая работа для высококлассного сварщика, — Сергей уехал на родину в Темрюк. Вскоре он перетащил через пролив и семью.

— Под угрозой развода перетащил, — утверждает Наталья. — Я керчанка до мозга костей, не хотела уезжать в Россию совершенно. И квартиру только что получили, и мама моя там жила — нет, надо все бросить и уплывать в Краснодарский край, гражданство менять, ну что это такое?

Маму Наталья Николаевна перевезла из Керчи, когда той исполнилось 80: «Возраст, уход». Восемь лет семья ездила в Крым по переправе как на работу — каждые три месяца: поставить матери в украинский паспорт штамп о пересечении границы — и тут же обратно.

— Закон такой: иностранец — не больше 90 дней в России непрерывно… А наше гражданство мама принимать не хотела, — вспоминает Воропаева. — Говорила: «Что ты возиться будешь с бумагами, я умру не сегодня-завтра». Сейчас ей 91 год, и она с нами. Гражданство с воссоединением получила, конечно.

На Крымский мост Воропаевы выехали «через два дня после Владимира Владимировича».

— Я человек эмоциональный, говорливый, — говорит Наталья Воропаева. — Но как под эту арку моста заехала, самую высокую, для кораблей которая, — дар речи потеряла. А Сережа расплакался…

— Квартиру увидел прямо с моря, в первый раз, — подтверждает Сергей. — Не продавали, даже когда дом в Темрюке строили. Ни за те три тысячи долларов, ни за нынешние сорок пять… И сразу потом — развалины «Залива». Руины, как есть руины. Жалко порушенного, но радостно за построенное…

«Штормовое предупреждение. Возможна остановка работы паромов», — предупреждает табло на въезде в поселок Ильич, где один из накопителей Керченской переправы. Не «возможно», а так точно: барашки на волнах явные. До конца дня — встали паромы.

«Сильный ветер! Дорога сухая. Видимость хорошая», — сообщает такой же транспарант при въезде на Крымский мост. Правда, ограничение — не девяносто, а семьдесят. Пора в Керчь — для которой мост стал, пожалуй, даже большим событием, чем для жителей Тамани.