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Пока вы спали: Россиянам угрожает чикунгунья
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Россияне бросились скупать дорожающие товары
Россияне бросились скупать дорожающие товары

Пока вы спали: Россиянам угрожает чикунгунья 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: Reuters

Украина предложила России сделку

У Украины есть два способа избежать экономических и политических убытков от российско-немецкого газопровода «Северный поток — 2», заявил в интервью «РБК Украина» постоянный представитель страны при Совете Европы. По мнению Дмитрия Кулебы, первый — это отказ от строительства трубопровода, «на что шансы не очень велики», а второй — подписание межгосударственных соглашений между Россией, Германией и Украиной, которые обеспечат транзит и, как следствие, платежи за него, по территории последней.

Россиянам угрожает чикунгунья

Россиянам стоит учесть, что в Индии вспыхнула лихорадка чикунгунья, сообщает пресс-служба Ростуризма. По данным ведомства, заразились ею уже более девяти тысяч человек, главным образом на территориях индийских штатов Гуджарат, Карнатака и Махараштра. Более того, в ближайшее время вирус может распространиться еще шире, в связи с чем российским туристам, планирующим поездки в южноазиатскую страну, следует учитывать ситуацию и принимать меры профилактики.

Захарова успокоила россиян

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова проведет первые три дня своего отпуска на мероприятиях Парламентского сигарного клуба в Париже, а оставшиеся — в России. Об этом она сама рассказала РИА Новости. По ее словам, «всех очень волнует», где она будет отдыхать, почему она и захотела «всех сразу успокоить».

Почему россияне "горят на работе"

На рабочих местах россиян убивают сердца, они сами и алкоголь, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Роструда. Ведомство изучило не связанные с производством причины смерти россиян и пришло к выводу, что чаще всего они умирают от общих заболеваний (84%), главными из которых являются болезни сердца. Второй из самых распространенных причин смерти является самоубийство (4%), а третьей — алкогольное опьянение (3%).

Как выжили Скрипали

Британские медики, лечившие отравленных шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, думали, что россияне не выживут. Об этом один из них, врач интенсивной терапии окружной больницы Солсбери Стивен Джукс, заявил в интервью BBC. По его словам, «все признаки» свидетельствовали, что Скрипали умрут, а сведения о том, что экс-полковник ГРУ и его дочь отравились нервно-паралитическим веществом, лишь ухудшили так и не сбывшийся прогноз.
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