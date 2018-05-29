Пока вы спали: Россиянам угрожает чикунгунья 

Украина предложила России сделку
У Украины есть два способа избежать экономических и политических убытков от российско-немецкого газопровода «Северный поток — 2», заявил в интервью «РБК Украина» постоянный представитель страны при Совете Европы. По мнению Дмитрия Кулебы, первый — это отказ от строительства трубопровода, «на что шансы не очень велики», а второй — подписание межгосударственных соглашений между Россией, Германией и Украиной, которые обеспечат транзит и, как следствие, платежи за него, по территории последней.
Россиянам угрожает чикунгунья
Россиянам стоит учесть, что в Индии вспыхнула лихорадка чикунгунья, сообщает пресс-служба Ростуризма. По данным ведомства, заразились ею уже более девяти тысяч человек, главным образом на территориях индийских штатов Гуджарат, Карнатака и Махараштра. Более того, в ближайшее время вирус может распространиться еще шире, в связи с чем российским туристам, планирующим поездки в южноазиатскую страну, следует учитывать ситуацию и принимать меры профилактики.
Захарова успокоила россиян
Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова проведет первые три дня своего отпуска на мероприятиях Парламентского сигарного клуба в Париже, а оставшиеся — в России. Об этом она сама рассказала РИА Новости. По ее словам, «всех очень волнует», где она будет отдыхать, почему она и захотела «всех сразу успокоить».
Почему россияне "горят на работе"
На рабочих местах россиян убивают сердца, они сами и алкоголь, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Роструда. Ведомство изучило не связанные с производством причины смерти россиян и пришло к выводу, что чаще всего они умирают от общих заболеваний (84%), главными из которых являются болезни сердца. Второй из самых распространенных причин смерти является самоубийство (4%), а третьей — алкогольное опьянение (3%).
Как выжили Скрипали
Британские медики, лечившие отравленных шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, думали, что россияне не выживут. Об этом один из них, врач интенсивной терапии окружной больницы Солсбери Стивен Джукс, заявил в интервью BBC. По его словам, «все признаки» свидетельствовали, что Скрипали умрут, а сведения о том, что экс-полковник ГРУ и его дочь отравились нервно-паралитическим веществом, лишь ухудшили так и не сбывшийся прогноз.