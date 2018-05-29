В Новосибирский зоопарк приехали редкие обезьяны

Коллекция приматов Новосибирского зоопарка пополнилась новым видом, из Германии приехала пара белолицых саки, сообщает пресс-служба зоосада.

Это вид приматов редко встречается в зоологических парках. В России в настоящее время саки нет больше нигде.

Белолицый саки в Новосибирском зоопарке

"Молодые самец и самка хорошо перенесли дорогу и быстро освоились на новом месте, — сообщают сотрудники зоопарка. — Мы разместили белолицых саки в павильоне для мелких приматов и пингвинов".

Посетители уже могут увидеть новичков.

предоставлено Новосибирским зоопарком

Этих небольших (вес взрослой особи не более 2 кг), мохнатых обезьян отличают светлые волосы, которые обрамляют лицо, при этом шерсть на туловище и хвосте у них черная.