Ещё
В Новосибирский зоопарк приехали редкие обезьяны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новосибирский зоопарк приехали редкие обезьяны 

РИА Новости 29 мая 2018
Фото: РИА Новости
Коллекция приматов Новосибирского зоопарка пополнилась новым видом, из Германии приехала пара белолицых саки, сообщает пресс-служба зоосада.
Это вид приматов редко встречается в зоологических парках. В России в настоящее время саки нет больше нигде.
Белолицый саки в Новосибирском зоопарке
"Молодые самец и самка хорошо перенесли дорогу и быстро освоились на новом месте, — сообщают сотрудники зоопарка. — Мы разместили белолицых саки в павильоне для мелких приматов и пингвинов".
Посетители уже могут увидеть новичков.
предоставлено Новосибирским зоопарком
Этих небольших (вес взрослой особи не более 2 кг), мохнатых обезьян отличают светлые волосы, которые обрамляют лицо, при этом шерсть на туловище и хвосте у них черная.
РИА Новости: последние новости
Минздрав предложил регионам отказаться от продажи табака 31 мая Гурцкая сравнила с нацистскими слова уральского депутата об инвалидах На Алтае проверяют информацию о не выданных лекарствах ребенку-инвалиду
Комментарии1  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США грозят устроить России погром183
Защита по делу об «убийстве» Бабченко заявила о провокации55
В России сократят треть служащих90
Дикие доходы Михалкова поразили народ710
Концерт Бузовой обернулся скандалом30
Видео
Защита по делу об «убийстве» Бабченко заявила о провокации
Криминал Происшествия
01:11
Путин рассказал, что его смущает
Политика
02:17
Москве угрожают ежегодные майские ураганы
Общество Новости Москвы
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
00:45
Несите счет: как пропали миллионы Захарченко
Происшествия Статьи
00:52
«Бабченко опозорился до конца своих дней»
Украина Политика
02:00
Генерал ФСБ прокомментировал «воскрешение» Бабченко
Происшествия
03:26
Россия обратилась с просьбой к Донбассу
Политика Конфликты
04:02
Кудрин назвал альтернативу повышения налогов
Экономика Личный счет
00:40
Появилось видео задержания организатора убийства Бабченко
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение