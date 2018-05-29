Будущих моделей агентство связывало кредитами 

Красавиц, мечтающих о модельной карьере, агентство из Москвы буквально загоняло в долговую яму. Девушки, которые приходили якобы на кастинг, должны были предоставлять сотрудникам заведения ксерокопии паспортов. По этим документам агентство оформляло кредиты. Скандал разгорелся после того, как одна из будущих манекенщиц поведала, что банк требует от неё возврата денег. Предположительно, число потерпевших может перевалить за несколько сотен. Само агентство отрицает все обвинения, представители организации сообщили, что уже направили в средства массовой информации документы с опровержением. Судя по представленным на стенде фотографиям, недостатка в клиентах агентство не испытывало, причём начать карьеру фотомодели здесь мечтали и девушки, и молодые люди. Однако эксперты предупреждают, что необдуманно рисковать будущим моделям и манекенщицам не следует, ведь нередко модельный бизнес подразумевает оказание интимных услуг, эскорт и даже обыкновенную проституцию. Причём с подобным девушки сталкиваются не только в России, но и во всём мире. Что касается истории с московским агентством, то пока нет ни одного пострадавшего, кто обратился бы в полицию.