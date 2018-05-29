Назван топ-5 самых продаваемых в РФ товаров

Стало известно, какие товары стали наиболее продаваемыми в России . Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Такском».

Отмечается, что в первую пятёрку вошли хлеб, безалкогольные напитки, лекарства, табачные изделия и крепкий алкоголь.

Также в список наиболее популярных товаров попали пиво, молочные продукты, кондитерские изделия, соки и нектары.

«Покупатели меньше ориентированы на оздоравливающую продукцию, в фокусе их внимания — еда, готовая к употреблению или не требующая много времени на приготовление», — рассказал руководитель коммерческого департамента «Такском» Константин Головкин.

По его словам подобную тенденцию можно объяснить тем, что темп жизни россиян значительно ускорился. Это, по его мнению, сказалось и на снижении количества свободного времени.