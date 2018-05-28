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«Ивана Грозного» показали после нападения
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Картину «Иван Грозный и его сын» показали после нападения 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Третьяковской галерее показали фотографию картины Ильи Репина «Иван Грозный и его сын» после нападения на нее; на снимке видно три места разрыва полотна. Снимок картины опубликован в Instagram Cultradio91.6fm.
Ранее сообщалось, что картина повреждена в трех местах в центральной части. Действительно, разрывы на полотне видны над рукой Ивана Грозного и под ней — на теле царевича.
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#ТемаДня: Вандализм в Третьяковке | 19:05 25 мая 2018 года в 20:55, прямо перед закрытием музея, во время комиссионного обхода постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке мужчина из числа последних посетителей музея (Игорь Подпорин) прорвался в уже пустой зал И. Е. Репина сквозь группу сотрудников Третьяковской галереи, которые проводили плановый осмотр залов перед их закрытием, и нанес по застекленному полотну картины И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» несколько ударов металлической стойкой ограждения. Комментирует: Андрей Ермошин — врач-психотерапевт, автор книг по психологии. *** В программе использован звук с брифинга о нападении на картину И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», который прошел сегодня (28 июня) в Государственной Третьяковской галерее (зал И. Репина). Ведущая: Ксения Ламшина http://www.cultradio.ru/brand/audio/id/62322/ #радиокультура #тема #третьяковка #репин #ивангрозный #вандализм #нападение

Публикация от  Радио Культура 91,6 FM (@cultradio91.6fm)

Картине нанесены серьезные повреждения. Причиненный ущерб оценивается в 500 тыс. рублей, однако, по мнению реставратора, есть часть картины, которую восстановить не удастся.
Картина была повреждена вечером в пятницу: 37-летний приезжий из Воронежа металлическим столбиком ограждения разбил стекло, закрывающее полотно, и повредил его. Позже он признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения.
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