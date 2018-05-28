«Ивана Грозного» показали после нападения

Картину «Иван Грозный и его сын» показали после нападения

В Третьяковской галерее показали фотографию картины Ильи Репина Иван Грозный и его сын» после нападения на нее; на снимке видно три места разрыва полотна. Снимок картины опубликован в Instagram Cultradio91.6fm.

Ранее сообщалось, что картина повреждена в трех местах в центральной части. Действительно, разрывы на полотне видны над рукой Ивана Грозного и под ней — на теле царевича.

Картине нанесены серьезные повреждения. Причиненный ущерб оценивается в 500 тыс. рублей, однако, по мнению реставратора, есть часть картины, которую восстановить не удастся.

Картина была повреждена вечером в пятницу: 37-летний приезжий из Воронежа металлическим столбиком ограждения разбил стекло, закрывающее полотно, и повредил его. Позже он признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения.