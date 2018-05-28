«Ивана Грозного» показали после нападения

#ТемаДня: Вандализм в Третьяковке | 19:05 25 мая 2018 года в 20:55, прямо перед закрытием музея, во время комиссионного обхода постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке мужчина из числа последних посетителей музея (Игорь Подпорин) прорвался в уже пустой зал И. Е. Репина сквозь группу сотрудников Третьяковской галереи, которые проводили плановый осмотр залов перед их закрытием, и нанес по застекленному полотну картины И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» несколько ударов металлической стойкой ограждения. Комментирует: Андрей Ермошин — врач-психотерапевт, автор книг по психологии. *** В программе использован звук с брифинга о нападении на картину И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», который прошел сегодня (28 июня) в Государственной Третьяковской галерее (зал И. Репина). Ведущая: Ксения Ламшина http://www.cultradio.ru/brand/audio/id/62322/ #радиокультура #тема #третьяковка #репин #ивангрозный #вандализм #нападение