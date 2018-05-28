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Как накажут за телефон на ЕГЭ
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Россиянам рассказали о наказании за телефон на ЕГЭ 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов рассказал "Российской газете", как накажут за шпаргалки и мобильники на ЕГЭ-2018.
"В пункте проведения экзамена запрещается иметь при себе средства связи. В случае нарушения этого требования человек будет удален с экзамена, а его результаты аннулированы. И не важно, когда был обнаружен телефон, — в конце экзамена или в начале", — рассказал он.
В этом году 93 процента пунктов ЕГЭ оборудованы онлайн-наблюдением. Записи должны храниться не менее трех месяцев, а за проведением экзамена будут следить более 50 тысяч наблюдателей. Кроме того, на местах будут дежурить более 7,5 тысяч медработников.
Напомним, сегодня российские школьники сдают первые ЕГЭ основной волны — информатику и географию. На информатику записались около 80 тысяч выпускников, на географию — 24 тысячи
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