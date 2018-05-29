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Москвичей предупредили об опасности
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Москвичей предупредили об опасности 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве на 30 мая объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
«Желтый» уровень означает, что погода потенциально опасна. Также о сильном ветре предупредили жителей граничащих со столичным регионом Смоленской, Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской и Тульской областей.
Как отмечает агентство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр, ветер с порывами до 17-22 метров в секунду ожидается в Москве и области с 30 мая до середины ночи 31 мая.
Ранее синоптики сообщали, что самым теплым днем на этой неделе станет среда, 30 мая. В этот день воздух прогреется до 26-27 градусов. Однако уже в ночь на 31 мая температура опустится до 15 градусов тепла из-за холодного атмосферного фронта. В ночь на 1 июня может похолодать до нуля градусов, днем будет не выше плюс 12-17 градусов.
Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял, что уже к 3 июня температура воздуха вернется к летним значениям.
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