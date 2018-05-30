Чиновников предложили проверять на наркотики

Всех государственных служащих предлагают два раза в год тестировать на употребление наркотиков. Соответствующая инициатива федерального проекта «Трезвая Россия» в ближайшие дни будет направлена в администрацию президента России и правительство, а также региональным властям. Об этом RT сообщил руководитель проекта Султан Хамзаев

«Когда мы говорим про чиновников, то аппаратная и административная работа включает в себя умения и навыки аккумуляции 10—30 задач ежедневно — в зависимости от статуса и ранга чиновника. Работа на госслужбе — это большая ответственность, которую на себя берёт человек перед обществом», — сказал Хамзаев.

По его мнению, некоторые госслужащие становятся жертвами наркотической пропаганды.

«Трудовая деятельность такого работника становится хуже. Мы хотим, чтобы за наших детей, наши судьбы и развитие страны отвечали адекватные и здоровые люди — это золотое правило для сохранения и укрепления любой страны. Чиновники, говоря о том, что ведут антинаркотическую борьбу, дабы подтвердить свою искренность, должны начать с себя», — добавил он.

При этом Хамзаев отметил, что практика тестирования на употребление наркотических веществ есть за рубежом. Например, в крупных корпорациях, в государственных структурах и силовом блоке: для такой проверки у людей берут немного волос.

Хамзаев предлагает проводить аналогичное тестирование в России

«Волосы — одни из запоминающих элементов на теле человека. В их памяти остаётся информация об употреблённых наркотических веществах. В то время как кровь очищается через 30—40 дней, волосы держат память более полугода. Поэтому такая проверка должна быть два раза в год. Следует тестировать всех чиновников. Особенно тех, которые имеют доступ к государственной тайне, депутатов, сенаторов, министров, глав субъектов, отвечающих за финансы, руководителей и сотрудников силовых ведомств», — пояснил общественник.

По его словам, такую практику можно выстроить в течение пяти лет, начав с чиновников в самом верху государственной иерархии. Он добавил, что любого кандидата в чиновники перед трудоустройством необходимо тестировать на употребление наркотиков в обязательном порядке.

28 мая федеральный проект «Трезвая Россия» опубликовал «Антинаркотический рейтинг эффективности субъектов России — 2018».