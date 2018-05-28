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Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
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Россиян предупредили о длинной рабочей неделе 

Рамблер 1 час назад
На следующей неделе россиянам придется работать шесть дней, с 4 июня по 9 июня включительно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роструд.
Выходной день с субботы, 9 июня, перенесли на понедельник, 11 июня, в связи с празднованием Дня России (12 июня).
>> Сколько выходных будет в День России?
В итоге россияне будут отдыхать три дня подряд — с воскресенья, 10 июня, по вторник, 12 июня, а рабочая неделя 13-15 июня будет трёхдневной.
В одну из недель мая у россиян было всего лишь два рабочих дня — 3 и 4 мая. До этого жители страны отдыхали четыре дня подряд — с воскресенья, 29 апреля, по среду, 2 мая. Выходной 2 мая получился благодаря переносу праздничного выходного с воскресенья, 7 января. Но за нерабочий понедельник, 30 апреля, россияне вышли на работу в субботу, 28 апреля.
В следующий раз жители страны будут отдыхать благодаря государственным праздникам с 3 по 5 ноября (4 ноября — День народного единства).
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