Странное поведение любовника отравленной Юлии Скрипаль

Близкие Юлии Скрипаль , которая вместе с отцом пострадала от отравления неизвестным веществом в британском городе Солсбери, обратили внимание на странное поведение ее жениха. Мужчина исчез сразу после того, как стало известно о несчастье, постигнувшем его возлюбленную.

В истории отравления Сергея и Юлии Скрипалей продолжают оставаться белые пятна, как связанные с поведением британской стороны, так и относящиеся к самим пострадавшим. Так, журналисты и близкие семьи обратили внимание на странное поведение любовника отравленной в Солсбери девушки.

Пара счастливо прожила несколько лет и готовилась узаконить свои отношения, а также завести ребенка. О таких планах своим родным рассказывала Юлия Скрипаль.

"Она делала ремонт в квартире. Одну комнату готовила под детскую", — цитирует телеканал НТВ сестру Юлии Викторию Скрипаль.

За все работы Юлия платила сама. Очередную часть платы — 50 тысяч рублей — она не успела передать прорабу из-за своего отъезда в Великобританию . Деньги девушка пообещала передать через своего жениха Степана. Однако то, как он повел себя, вызвало очень много вопросов.

"Он приехал к прорабу сразу после отравления, 6 марта, отдал ключи от квартиры со словами: "Ты меня не знаешь, ты меня не видела!", — рассказала Виктория Скрипаль.

После этого молодой человек перестал выходить на связь. Он даже не попытался выйти на связь со Следственным комитетом , который ведет расследование покушения на убийство его невесты.

"И сам Степан, и его поведение очень подозрительны. Если ты три года прожил с женщиной, заявлял, что хочешь жениться, и тут с ней такое горе случается, то куда ты пропал?", — удивилась двоюродная сестра Юлии Скрипаль.

Она добавила, что незадолго до произошедшего несчастья девушка получила по наследству крупную сумму денег. Виктория Скрипаль считает, что попытка завладеть ими, а также недвижимостью ее сестры, могли быть настоящей причиной попытки убийства.