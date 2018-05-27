Дагестанец решил наказать «Руки-базуки»

Дагестанский танцор Самед Меджидов приехал в Пятигорск , где встретился с Кириллом Терешиным , которого также называют синтоловым качком, а также «Руки-базуки». Короткое видео этой встречи выложено в Instagram Меджидова.

A post shared by Самед Меджидов (@samed_gorec) on May 26, 2018 at 6:26am PDT

Меджидов был возмущен тем видео , которое выложил в Instagram за видео, на котором тот пытался танцевать лезгинку.

Меджидов попросил Терешина не позорить кавказские танцы, но в итоге сообщил, что в выходные отправится с Пятигорск.

Житель Пятигорска прославился в Сети, пoлучив пpoзвищe «Pуки-бaзуки», благодаря своим бицепсам, а пocлe того, как принял участие в пpoгpaмме Aндpeя Maлaxoва , пoлучил и вcepoccийcкую извecтнocть. Впечатляющим рельефом своих рук он обязан обильным инъекциям синтола.

Ранее блогер неоднократно сообщал в соцсети, что подвергся операции, тяжело болен и т.п. «Хана базукам, удалили вместе с инстаграмом», — написал он на своей странице «ВКонтакте» в конце прошлого года, выложив фотографию с замотанными руками. Позже Терешин признался, что таким образом лишь пытался привлечь к себе внимание