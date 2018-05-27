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Дагестанец решил наказать «Руки-базуки»
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Дагестанец решил наказать «Руки-базуки» 

Рамблер 1 час назад
Дагестанский танцор Самед Меджидов приехал в Пятигорск, где встретился с Кириллом Терешиным, которого также называют синтоловым качком, а также «Руки-базуки». Короткое видео этой встречи выложено в Instagram Меджидова.
Меджидов был возмущен тем видео, которое выложил в Instagram за видео, на котором тот пытался танцевать лезгинку.
Меджидов попросил Терешина не позорить кавказские танцы, но в итоге сообщил, что в выходные отправится с Пятигорск.
Житель Пятигорска прославился в Сети, пoлучив пpoзвищe «Pуки-бaзуки», благодаря своим бицепсам, а пocлe того, как принял участие в пpoгpaмме Aндpeя Maлaxoва, пoлучил и вcepoccийcкую извecтнocть. Впечатляющим рельефом своих рук он обязан обильным инъекциям синтола.
Ранее блогер неоднократно сообщал в соцсети, что подвергся операции, тяжело болен и т.п. «Хана базукам, удалили вместе с инстаграмом», — написал он на своей странице «ВКонтакте» в конце прошлого года, выложив фотографию с замотанными руками. Позже Терешин признался, что таким образом лишь пытался привлечь к себе внимание
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