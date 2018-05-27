Итальянский блогер взорвал Сеть пародиями на звезд

Так, обычная ткань, туалетная бумага, еда и даже кот помогают блогеру забавно изобразить стильные фото звезд.

7/10 Так, обычная ткань, туалетная бумага, еда и даже кот помогают блогеру забавно изобразить стильные фото звезд.

Одни пользователи сети восторженно наблюдают за жизнью селебритиз, а другие пытаются воспроизвести их "лук".

5/10 Одни пользователи сети восторженно наблюдают за жизнью селебритиз, а другие пытаются воспроизвести их "лук".

Парень с 2014 года высмеивает эпатажные образы знаменитостей, создавая собственные копии из подручных средств.

4/10 Парень с 2014 года высмеивает эпатажные образы знаменитостей, создавая собственные копии из подручных средств.

Однако Эммануэль Феррари решил подойти к пародированию с креативностью.

3/10 Однако Эммануэль Феррари решил подойти к пародированию с креативностью.

Кроме этого, Instagram изобилует и гламурными "луками" актеров, моделей и певиц.

2/10 Кроме этого, Instagram изобилует и гламурными "луками" актеров, моделей и певиц.

Объектами насмешек Эммануэля Феррари были не только модели и актрисы, но и герцогиня Меган Маркл. Ее роскошное свадебное платье тоже стало причиной для пародии.