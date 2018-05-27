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Итальянский блогер взорвал Сеть пародиями на звезд
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Итальянский блогер взорвал Сеть пародиями на звезд 

Рамблер 1 час назад
Итальянский блогер Эммануэль Феррари получил немалую популярность в сети. Парень ловко воспроизводит гламурные образы американских звезд, создавая наряды из подручных средств.
1/10  Знаменитости часто удивляют поклонников, примеряя самые необычные дизайнерские наряды.
Фото:
2/10  Кроме этого, Instagram изобилует и гламурными "луками" актеров, моделей и певиц.
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3/10  Однако Эммануэль Феррари решил подойти к пародированию с креативностью.
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4/10  Парень с 2014 года высмеивает эпатажные образы знаменитостей, создавая собственные копии из подручных средств.
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5/10  Одни пользователи сети восторженно наблюдают за жизнью селебритиз, а другие пытаются воспроизвести их "лук".
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7/10  Так, обычная ткань, туалетная бумага, еда и даже кот помогают блогеру забавно изобразить стильные фото звезд.
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Объектами насмешек Эммануэля Феррари были не только модели и актрисы, но и герцогиня Меган Маркл. Ее роскошное свадебное платье тоже стало причиной для пародии.
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