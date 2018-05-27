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Плывущий по Темзе динозавр переполошил британцев
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Жителей Великобритании не удивил плывущий по Темзе динозавр 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: CC0 / Pixabay / RoyBuri /
В социальных сетях жителей Великобритании появились фотографии огромного тираннозавра, плывущего по Темзе, сообщает Daily Mail.
Точная копия динозавра, которую перевозили на барже, спровоцировала шквал звонков в местные экстренные службы, а лондонская полиция получила жалобу на их бездействие в отношении генетически модифицированного динозавра.
Один из пользователей соцсетей написал с национальной невозмутимостью: "Ничего интересного. Просто динозавра везут по Темзе"
На самом деле фигуру изготовили в рамках промоакции нового фильма "Парк Юрского периода".
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