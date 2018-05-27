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Россияне смогут «обогатиться» на задержке багажа
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Россияне смогут «обогатиться» на задержке багажа 

News.ru 1 час назад
Фото: АГН «Москва»/Сергей Киселев
Клиенты авиакомпаний смогут рассчитывать на более высокую компенсацию за утерянный багаж или задержанный международный рейс. Соответствующие поправки в Воздушный кодекс РФ вступили в силу с 27 мая.
Если до этого дня ответственность авиаперевозчика перед пассажирами составляла до 25 рублей за 1 час задержки, то теперь её максимальный предел достигает почти 360 тысяч рублей. Что касается потерянного багажа, то с этого момента общий размер компенсации может составлять 90 тысяч рублей (раньше она складывалась так: по 600 рублей за каждый килограмм пропажи).
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