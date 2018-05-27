Названы пять лучших книг за последние полвека

Специальное жюри Букеровской премии выбрало лучших авторов, удостоившихся этой награды с момента ее основания, сообщает Toronto Star.

В финальный список вошли пять книг — по одному лауреату из каждого десятилетия с 1969 года, когда был вручен первый Букер. Среди них "Английский пациент" (премия 1992) канадца Майкла Ондатже , "Волчий зал" британки Хилари Мэнтел (2009, 2012) и "Лунный тигр" (1987) ее соотечественницы Пенелопы Лайвли, "Линкольн в бардо" американца Джорджа Сондерса (2017) и "В свободном государстве" (1971) индийца Видиадхара Найпола.

Победитель определится открытым голосованием. Его результаты будут объявлены 8 июня.

До 2014 года приз — 50 тысяч фунтов стерлингов — могли получить лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. Сейчас на награду могут претендовать писатели из любой страны при условии, что роман был написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.