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Названы пять лучших книг за последние полвека
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Названы пять лучших книг за последние полвека 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: © Fotolia / Kara
Специальное жюри Букеровской премии выбрало лучших авторов, удостоившихся этой награды с момента ее основания, сообщает Toronto Star.
В финальный список вошли пять книг — по одному лауреату из каждого десятилетия с 1969 года, когда был вручен первый Букер. Среди них "Английский пациент" (премия 1992) канадца Майкла Ондатже, "Волчий зал" британки Хилари Мэнтел (2009, 2012) и "Лунный тигр" (1987) ее соотечественницы Пенелопы Лайвли, "Линкольн в бардо" американца Джорджа Сондерса (2017) и "В свободном государстве" (1971) индийца Видиадхара Найпола.
Победитель определится открытым голосованием. Его результаты будут объявлены 8 июня.
Букеровская премия "родилась" в 1968 году, но вручается с 1969 года. Первым лауреатом стал британский писатели Перси Ховард Ньюби с романом "За это придется ответить". В разные годы финалистами премии становились Айрис Мердок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг.
До 2014 года приз — 50 тысяч фунтов стерлингов — могли получить лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. Сейчас на награду могут претендовать писатели из любой страны при условии, что роман был написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.
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