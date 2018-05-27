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В Петербурге спустили на воду реплику «Полтавы»
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В Петербурге спустили на воду точную копию корабля, который создавал Петр I 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Точную копию первого 54-пушечного парусного линейного корабля Балтийского флота 1712 года "Полтава", в создании которого участвовал Петр I, спустили на воду в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Реплику корабля начали строить на верфи исторического судостроения "Полтава" в 2013 году.
Достраивать уникальный деревянный корабль будут еще около 10 месяцев. За это время будут установлены все необходимые системы, мачты, такелаж, паруса, уложен балласт, завершена внутренняя отделка.
Планируется, что после завершения всех строительных работ парусный корабль станет центром большого интерактивного музейного комплекса, посвященного морской истории России.
На этапе проектирования в процессе воссоздания точной копии корабля принимал участие Центральный военно-морской музей и Центральный военно-морской архив, в фондах и собраниях которых сохранились документы об устройстве и строительстве кораблей "Петровской эпохи".
"Полтава" — это первый линейный корабль Балтийского флота. Его начали строить в декабре 1709 года на Адмиралтейских верфях, в июне 1712 спустили на воду. В проектировании и постройке линейного корабля "Полтава" Петр I принимал личное участие. Судно названо в честь победы, одержанной русской армией над шведами в Полтавской битве.
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