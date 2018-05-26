Названа невосстановимая часть «Ивана Грозного»

Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»

«Полотно и до этого было ужасное, хотя реконструировать сейчас можно все что угодно. Но мы не восстановим духовный темперамент автора, его виденье мира», — сказал газете ВЗГЛЯД именитый художник-реставратор Александр Сапожников . Он уверен, что картина «Иван Грозный убивает своего сына», которую повредил вандал из Воронежа, будет восстановлена, но лишь технически.

В Третьяковской галерее накануне вечером вандал серьезно повредил картину Ильи Репина Иван Грозный и его сын Иван», которая в народе более известна как «Иван Грозный убивает своего сына».

В 20.55, прямо перед закрытием музея, во время комиссионного обхода постоянной экспозиции мужчина из числа последних посетителей прорвался в уже пустой зал Ильи Репина сквозь группу сотрудников галереи и нанес по застекленному полотну картины несколько ударов металлической стойкой ограждения.

«В результате ударов толстое стекло, защищавшее работу от колебаний температурно-влажностного режима, было разбито. Картине нанесены серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали», — сказали в пресс-службе.

На место происшествия незамедлительно прибыли главный хранитель, реставраторы, руководство службы безопасности музея, а также сотрудники специализированной фирмы по работе с произведениями искусства. Реставраторы извлекли осколки стекла, демонтировали картину и перенесли ее в реставрационную мастерскую музея.

По данным источников ТАСС в правоохранительных органах, вандалом оказался 37-летний приезжий из Воронежа Игорь Подпорин. На допросе после задержания он пояснил, что мотивом его поступка явилась «историческая недостоверность изображенного сюжета», мол, « Грозный не убивал сына, картина искажает историю, поэтому ее нужно уничтожить». Несколько лет назад группа «православных активистов» требовала убрать полотно из экспозиции за содержание «клеветы на русский народ и русское государство».

Впрочем, на той части допроса, которая была предана огласке, задержанный прямо признает свою ответственность за содеянное, осознает тяжесть «поступка», а также называет совершенно банальный мотив своих действий: захотел посмотреть на картину, в восемь вечера зашел в музейный буфет, где выпил сто грамм водки — «водку не пью, вот и накрыло…»

В отношении Подпорина возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия…».

Картина Репина «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года» впервые была показана в 1885 году. Попытки испортить шедевр предпринимались и ранее.

О том, насколько трудоемкой будет реставрация и каких усилий она потребует, газете ВЗГЛЯД рассказал художник-реставратор Александр Сапожников, который руководил реставрацией Овального зала Сенатского корпуса Московского кремля, Грановитой палаты Московского кремля (живопись XIX в.) и участвовал в создании интерьеров Пантеона мемориала победы на Поклонной горе.

ВЗГЛЯД: Александр Александрович, насколько трудно будет восстановить картину?

Александр Сапожников: Непросто. Полотно и до этого было ужасное, потому что еще при жизни Ильи Ефимовича на нем произошло 270 отслоений красочного слоя. Репин писал эту картину на немецких холстах. В Непросто. Полотно и до этого было ужасное, потому что еще при жизни Ильи Ефимовича на нем произошло 270 отслоений красочного слоя. Репин писал эту картину на немецких холстах. В Германии было валовое производство: материя наматывалась на вал и просыпалась тальком, чтобы холст не слипался. Из-за талька связь красочного слоя с поверхностным грунтом практически отсутствовала. Эти отслоения — страшный недосмотр Ильи Ефимовича Репина… Поэтому-то картина находилась под стеклом. Третьяковской галерее придется приложить неимоверные усилия для восстановления этого полотна.

ВЗГЛЯД: Квалификации российских специалистов будет достаточно или придется обращаться за помощью к зарубежным экспертам?

А. С. : В Третьяковской галерее великолепный штат сотрудников. Третьяковская реставрационная школа традиционно очень сильная.

ВЗГЛЯД: Как долго придется восстанавливать картину и насколько затратным может оказаться процесс? По уже высказанным оценкам, такие работы могут стоить до 500 тысяч.

А. С. : Это масштабная и скрупулезная работа. Все зависит от того, сколько внимания уделить этому. Я уверен, что картиной будут заниматься, а не отложат в долгий ящик. Уверен, что картина сразу пойдет в работу, чтобы закрыть этот неприятный случай и снова показать ее зрителям.

Музей своими силами справится с этой задачей. У нас спасали дрезденские шедевры, которые доставали буквально из воды, работали в полевых условиях, не было времени ковырять в носу и рассуждать о технологиях.

Реставрация — это творческий процесс. Нельзя просто сидеть и чешуйки укладывать, надо еще передать колорит автора с помощью тонировки. Тут важно творческое начало, здесь талант граничит с высококвалифицированным ремеслом.

Я даже не сомневаюсь, что они прекрасно сделают и ничего не переделают в отличие от итальянской школы реставраторов. Может быть, и хорошо, что у нас не используются ноу-хау на таком уровне, как в Германии и Италии . У них разработали новое укрепляющее средство, клеящие материалы, мы же пока шли в хвосте, но позже убедились, что использование новых средств может даже навредить.

Например, в одном случае красочный слой потемнел. Да, современные пропитки прекрасно укрепляют, но кому нужны темные ореолы? Это искажает святость живописи. Поэтому наш консерватизм очень позитивен. Мы используем вещества, как в глубокой древности, и мы ближе к тем материалам, на основании которых эти произведения созданы. И это важно.

Но суть не в стоимости, хоть сто миллионов! Суть в невозможности восстановления подлинника. То, что мы воспринимаем — для нас ценно видеть подлинник.

Реконструировать сейчас можно все что угодно, но мы не восстановим духовный темперамент автора, его виденье мира. Реставраторы могут восстановить только внешнее сходство цифровыми и всякими технологиями.

Но Божественное, то, что заложено в природу, — невозможно восстановить, хоть мы голографически воспроизведем картину. При реставрации будет утрачена масса нюансов.

Но реставраторы справятся со своей технической задачей. Предполагаю, что с картиной будут проведены дополнительные работы, которые до этого по каким-то причинам откладывались.

ВЗГЛЯД: Подобные инциденты происходили во многих странах. Что движет этими людьми?

А. С. : Это не криминал. Шедевры психологически воздействуют на публику. Часто кидаются почему-то на женские обнаженные фигуры…

ВЗГЛЯД: Почему столь ценные картины у нас не помещают под ударопрочные стекла?

А. С. : Каждый шедевр требует представления перед зрителем без всяких излишних защитных стекол. Вы даже оригинал не так воспринимаете энергетически. Тут, безусловно, есть риски. Я согласен, что близко подпускать к великим шедеврам нельзя, а то каждый будет трогать пальцем, что может позволить себе невоспитанная публика.

Первые открытые галереи появились в Лувре еще в XVIII веке, не для элитной изысканной публики, а широкого посещения. Таким образом воспитываются народные массы.