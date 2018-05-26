Развод Шнурова уничтожит тысячи браков в России

Расставание лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова и его жены Матильды (Елены Мозговой выгодно отличается от распада других звездных пар уже тем, что происходит без скандалов, пишет «URA.RU».

Кроме того, окружение пары тоже ведет себя достаточно сдержанно. Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс заявила, что, несмотря на разногласия со Шнуровым, не собирается комментировать его развод. Блогер Юрий Дудь тоже не захотел обсуждать эту тему

«Можно лишь радоваться, что расставание происходит без грязи, без той шумихи, которая была в случае моего развода», — считает актер Никита Джигурда.

По мнению психологов, очередное расставание известных людей спровоцирует несчастливые пары, которые теперь завалят ЗАГСы заявлениями. «Где-то 50% браков распадается. Идея семейных ценностей в людях сейчас не так крепко сидит — все больше и больше они становятся склонны к индивидуализму», — считает психолог Екатерина Собчик.

Она также констатировала более утилитарное отношение к браку, а разводы стали носить менее драматичный характер.

«Все сводится к тому, что: надоел — брошен. Все чаще пока брак полезен, нужен — он существует. Исчезает сама идея, что брак — это навсегда». Как отмечает семейный психолог Евгений Кульгавчук, общество потребления настраивает на смену и обновление «автомобиля, телефона, жены».

«В погоне за благосостоянием у людей все меньше времени на уход за отношениями, — констатирует он. — Люди из неполных семей часто просто не умеют их поддерживать, развивать. Счастливых семей становится меньше».