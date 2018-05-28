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Лето в Москве начнется с заморозков
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Лето в Москве начнется с заморозков 

Рамблер 2 часа назад
В конце мая температура воздуха в Москве поднимется до 27 градусов, но уже 1 июня в столичном регионе начнутся заморозки. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Самым теплым днем на этой неделе станет 30 мая: в среду воздух прогреется до 26-27 градусов. В ночь на 31 мая похолодает до 15 градусов тепла из-за холодного атмосферного фронта. Лето в столице начнется «с отрицательной аномалией температуры примерно на пять градусов».
В ночь на 1 июня может похолодать до нуля градусов, днем будет не выше плюс 12-17 градусов. В «Фобосе» подчеркнули, что ближе к выходным на севере и востоке региона возможен даже «уход в слабый минус».
В субботу и воскресенье, 2 и 3 июня, ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. По ночам на выходных будет 8-13 градусов тепла, днем — до плюс 19-24.
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала «Российской газете», что, несмотря на похолодание, в начале календарного лета будет не меньше 20 градусов тепла. Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что уже к 3 июня погода вернется к летним значениям.
Полностью прогноз погоды смотрите на Рамблере
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