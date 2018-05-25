Борсеточникам приказали угомониться перед ЧМ-2018

Покровителю уличных воров Москвы велели угомониться перед ЧМ-2018

Оперативники в Москве пресекли сходку криминальных авторитетов, которые собрались по случаю дня рождения вора в законе Гурама Чихладзе (Квежоевич). Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Росбалт»

«Квежоевич и Котик младший [вор в законе Георгий Калашян] контролируют ряд бригад борсеточников, чья деятельность может испортить впечатление от России у гостей, которые прибудут на ЧМ-2018», — говорится в сообщении.

Кроме того, Квежоевич ведет себя крайне вызывающе и вместе с охранниками он не раз участвовал в стычках с секьюрити, официантами и другим обслуживающим персоналом ресторанов, ночных клубов и торговых центров. Как отмечается, в преддверии мундиаля подобное поведение в Москве крайне нежелательно.

«С мафиози провели разъяснительную работу. Это уже второе задержание вора в законе за последнее время. Третье, вероятно, закончится арестом», — резюмирует издание.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Церемония и матч открытия пройдут в Москве на стадионе «Лужники». Там же состоится финальная игра.