Пока вы спали: Трамп даровал России господство 

Дерипаска ушел из «Русала»
С сегодняшнего дня бизнесмен Олег Дерипаска больше не входит в совет директоров российской алюминиевой компании «Русал». По данным ТАСС, соответствующее сообщение было размещено на Гонконгской фондовой бирже. Согласно ему, неисполнительный директор «Русала» подал заявление об отставке ради защиты интересов компании после введения против него санкций со стороны США.
Россия испытывает МиГ-35
Государственные испытания истребителя МиГ-35 начались, сообщил РИА Новости президент Объединенной авиастроительной корпорации. По словам Юрия Слюсаря, госиспытания истребителя поколения «4++», то есть лишь по малозаметности не соответствующему пятому поколению, «уже идут».
Трамп даровал России господство
Ухудшение отношений президента США Дональда Трампа с союзниками позволяет его российскому коллеге Владимиру Путину сосредотачивать «мировое господство» в своих руках, сообщает Bloomberg. По мнению автора статьи, решение Трампа выйти из сделки по ядерной программе Ирана, а также встречи Путина по полях Петербургского международного экономического форума с главами Германии, Франции, Индии и Японии дают лидеру России возможность «разделить» Запад.
Россию призвали объясниться за MH17
Россия должна прекратить «лгать» и, наконец, объяснить свою «роль» в падении Boeing 777 над Донбассом. Об этом, как сообщает The Hill, заявила глава пресс-службы Госдепа США Хизер Науэрт. По ее словам, Соединенные Штаты доверяют выводам Международной следственной группы, согласно которым, ЗРК «Бук», выпустивший ракету по рейсу MH17, стоял на вооружении армии России.
Ядерный арсенал охраняли наркоманы
Американские военные, обязанностью которых была охрана более чем 100 межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовкам Minuteman III, были пойманы на покупке, распространении и употреблении наркотиков, сообщает Associated Press. По данным агентства, по меньшей мере 14 служащих ВВС США, дислоцированных на авиабазе Уоррен, штат Вайоминг, в 2015-2016 годах принимали кокаин, ЛСД и другие наркотики «в свободное время», за что командование приняло против них дисциплинарные меры.