Учителя из Сыктывкара сняли клип «под Киркорова» 

Окончания учебного года с особым нетерпением ждут одиннадцатиклассники, которым предстоят выпускные экзамены, а потом и поступление в вузы. Конец мая — традиционное время «последних звонков», поэтому педагогический коллектив школы №18 города Сыктывкара решил оригинально поздравить выпускников, которые в этом году покинут классы. Учителя сняли забавный ролик, который выложили в интернет. Подобное поздравление педагоги записывали в прошлом году, а сейчас вышел очередной выпуск. Директор школы Ольга Мартакова предстала в ролике в образе модного видеоблогера и рассказала о последних музыкальных хитах, используя современный молодёжный сленг. В шестиминутном видео показали пародии на песни Pen-Pineapple-Apple-Pen японца Пико Таро, «Притоптать» музыкального проекта из Петербурга «Нейромонах Феофан» и на композицию, которую уже провозгласили главным хитом грядущего лета, — песню Филиппа Киркорова «Цвет настроенья синий». В последнем клипе Ольга Мартакова выступила в качестве главной героини. Помимо учителей в пародийных роликах снялись ученики школы, педагоги и другие сотрудники учебного заведения. Завершило комедийное видео поздравление от учителей и наставления выпускникам.