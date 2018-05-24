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Тест: Знаете правила русского языка?
Рамблер
21 час назад
Комментарии
2
Фото: "Наша Russia"
Двадцать четвертого мая в
России
и других странах отмечают День славянской письменности и культуры. Хороший повод вспомнить правила русского языка. Сможете верно написать слова, в которых многие делают ошибки? Пройдите тест.
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