Соловьев «бесконечно пожалел» Юлию Скрипаль

Телеведущий Владимир Соловьев в разговоре с ИА «Политика Сегодня» заявил, что «по-человечески» ему «бесконечно жаль» дочь экс-разведчика Сергея Скрипаля Юлию.
По словам Соловьева, сейчас ей сложно «и эмоционально, и физически». Он подчеркнул, что текст ее видеообращения был написан заранее и «выверен».
В то же время Соловьев отметил, что Юлия Скрипаль «совершенно искренне» заявила о желании вернуться в Россию.
«Надеюсь, что ее мечта сбудется», — заключил он.
Четвертого марта на скамейке торгового центра в английском Солсбери обнаружили 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию, находившихся без сознания. По версии Лондона, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. Россия все обвинения по этому делу отрицает.
В апреле врачи сообщили, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось, позже она покинула больницу. В мае стало известно о выписке из клиники ее отца.
23 мая Reuters опубликовало видеообращение Юлии Скрипаль и ее фотографии. Она заявила, что «в долгосрочной перспективе» надеется вернуться домой. Скрипаль подчеркнула, что пока «не готова и не хочет» воспользоваться помощью российского посольства.
В посольстве РФ в Британии подчеркнули, что женщина «зачитывала заранее написанный текст», причем переведенный с английского языка. Дипломаты считают, что «оригинал» был составлен носителем английского языка. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет информации о том, оказывается ли на женщину «какое-то давление». Также Кремлю неизвестно, где она находится, и делала ли она заявления по своей воле.