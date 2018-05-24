Соловьев «бесконечно пожалел» Юлию Скрипаль

Соловьев поддержал Юлию Скрипаль

По словам Соловьева, сейчас ей сложно «и эмоционально, и физически». Он подчеркнул, что текст ее видеообращения был написан заранее и «выверен».

В то же время Соловьев отметил, что Юлия Скрипаль «совершенно искренне» заявила о желании вернуться в Россию

«Надеюсь, что ее мечта сбудется», — заключил он.

Четвертого марта на скамейке торгового центра в английском Солсбери обнаружили 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию, находившихся без сознания. По версии Лондона, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. Россия все обвинения по этому делу отрицает.

В апреле врачи сообщили, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось, позже она покинула больницу. В мае стало известно о выписке из клиники ее отца.

23 мая Reuters опубликовало видеообращение Юлии Скрипаль и ее фотографии. Она заявила, что «в долгосрочной перспективе» надеется вернуться домой. Скрипаль подчеркнула, что пока «не готова и не хочет» воспользоваться помощью российского посольства.