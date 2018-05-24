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Гавайи заволокло ядовитыми облаками
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Гавайи заволокло ядовитыми облаками 

Рамблер 1 час назад
На Гавайских островах ситуация по-прежнему катастрофическая. Там никак не успокоится вулкан Килауэа, Этот вулкан возвышается над уровнем моря на почти 1 300 метров, зато под водами Тихого океана уходит вглубь на 5,5 километров. Килауэа — один из самых активных действующих вулканов в мире, и очередное его извержение уже доставило множество неприятностей местным жителям. Раскалённая лава, которая выливается из жерла, уничтожает на своём пути всё живое. Уже полсотни домов и десятки иных строений попали в огненный поток. Один человек пострадал от ожогов. К счастью, власти заранее позаботились о безопасности гавайцев и провели массовую эвакуацию: более 10 000 человек покинули остров. Из-за выбросов пепла и густого тумана, который заволок Гавайские острова, объявлен «красный» уровень опасности, пилотов самолётов, которые оказываются в этом районе, также предупреждают об опасности. На днях потоки лавы начали выливаться в Тихий океан. Вода возле берега буквально кипит, из неё поднимаются фонтаны огня. Брызги от бурлящей воды поднимаются на высоту 30 метров. Из брызг образуются ядовитые облака, опасные для людей и животных.
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