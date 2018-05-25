Мужчины стали дольше жить в РФ

Продолжительность жизни у мужчин в России увеличилась более чем на год в 2017 году, в среднем по стране она увеличилась на 0,8 года, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Петербургском международном экономическом форуме.
"Последние годы мы каждый год прибавлял в среднем по 0,5 года к продолжительности жизни, а в последние годы мы увеличили этот шаг, и в 2017 году прибавили 0,8 за один год, а у мужчин — более одного года, — рассказала Скворцова в ходе своего выступления.
ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.