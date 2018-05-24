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Зэки массово выманивают у россиян деньги
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Вне зоны доступа 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: РИА Новости
В минувшем марте очередной срок получил мошенник, который, уже находясь в колонии, разводил на деньги жителей Барнаула. Такие случаи не редкость: большинство телефонных аферистов уже находятся за решеткой. В последнее время они все чаще притворяются сотрудниками банков, методично обзванивают клиентов — и похищают у них сотни тысяч рублей. Тюремные колл-центры зачастую крышуют криминальные авторитеты и сотрудники администрации, а потому привлечь их к ответственности крайне сложно. О том, как устроен бизнес, который сами сидельцы называют «але-мале», в материале «Ленты.ру».

Ваша карта заблокирована

В апреле 2017 года самарский суд вернул в колонию недавно освободившегося мужчину. В 2015 году, отбывая срок за сбыт наркотиков, заключенный при помощи мобильного телефона выманивал деньги у доверчивых граждан.
Как рассказали в областной прокуратуре, в первый раз осужденный наугад набрал номер телефона и отправил на него сообщение о блокировке банковской карты. Когда абонент перезвонил мошеннику, последний представился сотрудником банка, рассказал о якобы случившейся хакерской атаке и убедил свою жертву зарегистрироваться в мобильном банке. Получив таким образом доступ к деньгам на чужих счетах, арестант перевел больше 117 тысяч рублей на карту своей жены и приятелей. Полгода спустя по подобной схеме он обманул еще одного абонента — правда, «добыча» оказалась скромнее: около 30 тысяч рублей.
Примерно в то же время другой телефонный мошенник, отбывавший наказание в курганской колонии, «обрабатывал» абонентов из Кирова. Непонятно, чем заключенному не угодили кировчане, — но в качестве жертв он выбирал исключительно их. В течение полугода осужденный обзванивал абонентов, представлялся сотрудником банка, а затем убеждал перевести деньги с их карт на нужные счета — якобы для большей сохранности денег. Неизвестно сколько человек обзвонил мошенник, но четверо поверили этой более чем странной формулировке — и «подарили» мошеннику 230 тысяч рублей.
Осужденный из колонии Копейска (Челябинская область) действовал тоньше. Он рассылал эсэмэс с текстом: «С вашего счета списана определенная сумма. По вопросу списания просим обратиться по указанному телефону». Когда попавшие на крючок абоненты перезванивали мошеннику, он представлялся банковским специалистом по безопасности. Дальше в ход шла отработанная «легенда»: в банковской программе произошел сбой, чтобы вернуть деньги, нужно дойти до банкомата и ввести определенную комбинацию цифр. Жертвами мошенника стали сразу 15 человек, которые перевели ему больше 270 тысяч рублей.
Во всех трех случаях правоохранительные органы сумели вычислить «лжебанкиров»: первого мошенника отправили в колонию на год и 9 месяцев, второму — увеличили срок, а в отношении третьего следствие ведется до сих пор.

Разводящие

По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, большая часть телефонных мошенничеств сегодня совершается из мест лишения свободы. Причем банковский сценарий уголовники начали использовать сравнительно недавно: вначале они практиковали схему: «Мама, я попал в беду, нужны деньги». В этом им активно помогали таксисты, которые приезжали к обманутым людям, забирали деньги и разными способами передавали в колонии. Затем заключенные стали представляться сотрудниками налоговых служб, торговых точек и, наконец, банков.
Лжебанкиры действуют по нескольким хорошо отработанным схемам. Потенциальной жертве либо звонят, либо посылают эсэмэс с информацией о том, что ее карта заблокирована. Причин может быть множество — от хакерской атаки и системного сбоя до подозрительного списания средств или оформления сомнительного кредита. У испуганного владельца счета мошенники могут попросить данные банковской карты, потребовать перевести деньги для их сохранности или дойти до банкомата и набрать определенную комбинацию цифр.
В большинстве случаев мошенники совершают «холодные» звонки: они не знают об абоненте практически ничего и действуют наугад. Чтобы получить личные данные жертвы, просят представиться и назвать номер карты — дабы удостовериться, что звонят именно тому человеку. Злоумышленники пытаются во всем копировать сотрудников банков, их интонацию, типичные фразы, даже имитируют звук клавиш на клавиатуре компьютера — и порой такая имитация выглядит весьма убедительно. И пускай удачным для мошенников станет лишь один звонок из ста — но он может принести им десятки, а то и сотни тысяч рублей.
Впрочем, тюремные аферисты не всегда действуют наугад: некоторые готовятся заранее, покупая (само собой, нелегально) в интернете или у нечистых на руку сотрудников банков клиентские базы. К таким мошенникам уровень доверия выше, ведь они уже знают, клиентом какого банка является абонент, и могут обращаться к нему по имени-отчеству. Еще один важный инструмент злоумышленников — подмена номера, когда звонок выглядит так, словно он идет из офиса банка.
— Мошенники могут сказать, что у вас, например, заблокирован счет, и для его разблокировки срочно надо отправить эсэмэс с номера, к которому привязана карта, — рассказывает собеседник «Ленты.ру». — Потом вам приходит код, который просят продиктовать. Затем под вашими данными аферисты заходят в онлайн-банк — и быстро переводят деньги на любой электронный кошелек, а затем на карту сообщника на воле. Тот обналичивает деньги и передает в колонию.
Любопытно, что в случае крупных мошенничеств заключенные работают в больших командах, до пятидесяти человек. Для обналичивания таким бригадам нужно много «левых» банковских карт — и их порой оформляют на студентов, нашедших «быстрый заработок» в интернете. Так совершенно случайные люди в поисках легких денег помогают преступникам, сами того не зная.

Бизнес на «але-мале»

По словам руководителя портала Gulagu.net, правозащитника Владимира Осечкина, заключенные промышляют телефонным мошенничеством исключительно под покровительством сотрудников исправительных учреждений. Такой «бизнес» даже получил жаргонное название — «але-мале».
— У обычного заключенного в колонии телефона быть не может, — рассказывает собеседник «Ленты.ру». — Обычно там один мобильник на пять-шесть человек, и за ним закреплен тот, кто смышленее. Телефон если дают, то не просто так, а чтобы была польза: скажем, кто-то получил трубку — а его семья за это перевела кому-то деньги. Те, кто промышляет мошенничеством, находятся под «крышей» коррумпированных сотрудников оперативного отдела колонии и «блатных» сидельцев. Благодаря своим связям телефоны у них есть всегда. Причем не один, а около десяти мобильников с зарядками на всю бригаду мошенников.
Обычно для «развода» выбирают двух-трех человек с подвешенными языками и психологическим чутьем. Таким, как у хороших специалистов колл-центров, способных убедить клиента купить у них самую ненужную вещь. Таким заключенным обеспечивают улучшенные условия и содержат их отдельно от других. Как правило, в медсанчасти (в отдельной палате, под видом больных) либо в кабинете психологической разгрузки с аквариумами и мягкими диванами. Благодаря этому мошенники освобождаются от ежедневных обысков и проверок.
За успешную работу заключенные получают бонусы: дополнительные свидания не только с родными, но также с приятелями и любовницами. Виртуозам своего дела могут даже привести проституток. При этом занимающиеся «але-мале» почти ничего не зарабатывают для себя и уж тем более не покупают себе после освобождения Porsche. Половина их дохода уходит криминальным авторитетам в «общак», другая половина — коррумпированным сотрудникам колонии и, в некоторых случаях, сотрудникам отделов собственной безопасности и оперативного управления регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Если же часть денег каким-то чудом все же достается самим мошенникам, то те обычно либо переводят их семье, либо тратят на подруг по переписке, мотивируя прийти на свидание.
— У тех, кто занимается «але-мале», не стоит вопроса, зарабатывать больше или меньше, — рассказывает Осечкин. — У них другая дилемма: будут тебя завтра бить или не будут, дадут тебе УДО или не дадут, принесут тебе домашнюю еду или тебя закроют в штрафной изолятор, и ты будешь там сидеть полгода в бетонном мешке на одной баланде. Заключенные — люди подневольные. Потому говорить, что какой-то там телефонный мошенник вышел с хотя бы одним заработанным миллионом рублей, не приходится.

Неуловимые аферисты

Вопрос, кто будет отвечать за телефонные мошенничества перед стражами порядка, в колониях обсуждается заранее. Как правило, стрелки переводятся на одного человека — и это выгодно всей группе аферистов. Преступление мошенника-одиночки будет квалифицироваться по более легкой статье — с наказанием до двух лет лишения свободы, в то время как в составе преступной группы мошеннику грозит уже до пяти лет (при особо крупном размере — до десяти лет) лишения свободы. Тюремщики же обычно не только остаются безнаказанными, но даже могут препятствовать работе правоохранительных органов.
— Когда сотрудники МВД выясняют, что мобильный телефон, с которого звонит мошенник, находится в колонии, они не могут просто прийти туда с обыском, — говорит правозащитник. — Полицейские обязаны уведомить оперативное управление регионального УФСИН, что у них в производстве есть дело, и надо провести обысковые мероприятия и установить, кто пользуется этим мобильным телефоном. Информация об этом быстро доходит до тех, кто крышует мошенников, — и они заметают следы. Потому в большинстве случаев установить виновных очень сложно.
В том случае, если расследование дела пойдет успешно, одного из соучастников убедят написать явку с повинной. Впрочем, даже если его изобличат и осудят, он может отсидеть часть срока и выйти по УДО. Заключенный понимает, что, если он будет работать в коррумпированной связке с сотрудниками колонии, то они сами помогут ему освободиться, поскольку он там — «самый положительный, без нарушений правил внутреннего распорядка».

В зоне риска

Жертвами «лжеклерков» из колоний может стать кто угодно — от вчерашних школьников, которым только исполнилось 18, до пенсионеров. Если вы попали на крючок мошенников, первое, что стоит сделать, — обратиться в банк: в ряде случаев транзакции можно остановить. Следующий шаг — заявление в полицию: подать его можно не только в отделении, но и на сайте МВД. Однако нужно понимать, что расследование таких преступлений — дело крайне кропотливое, и не только потому, что за решеткой своих не сдают. По словам источника «Ленты.ру», сами банки далеко не всегда охотно идут на контакт с силовиками.
Главное, что может защитить человека и его деньги, — собственная бдительность. По словам руководителя направления противодействия мошенничеству Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексея Сизова, если в разговоре с тем, кто представляется сотрудником банка, что-то кажется подозрительным, лучше всего сразу бросить трубку и перезвонить по номеру колл-центра, указанному на карте или на официальном сайте банка.
— К своим банковским реквизитам нужно относиться так же, как к наличным деньгам, — говорит Сизов. — Сегодня раздавать свои логины и пароли случайным людям — это как оставлять кошелек на лавочке. При этом мошенники в погоне за реквизитами постоянно меняют свои схемы: они пускают в ход и эсэмэс-рассылки, и письма по e-mail, и хитрые многоходовые схемы с использованием сервисов вроде Avito или интернет-аукционов.
По словам эксперта, случаи воровства денег через Avito встречаются довольно часто. Мошенник находит на сайте продавца, разместившего дорогой товар — автомобиль, земельный участок или квартиру, — и связывается с ним якобы для покупки. Аферист сообщает, что находится в отъезде и пока не может оформить сделку, но готов внести предоплату. При этом якобы для «гарантии» честности сделки он запрашивает у своей жертвы скан паспорта и реквизиты банковской карты. Получив их, мошеннику остается совсем немного: либо выманить оставшиеся данные карты (в том числе попросить одноразовый пароль якобы для подтверждения перевода), либо получить в банке новый клиентский логин с паролем, а значит доступ ко всем средствам на счетах.
Справедливости ради, надо отметить: сервисы для подачи частных объявлений регулярно обновляют информацию о потенциальных рисках. А на сайте Avito, вероятно, приведен самый масштабный FAQ по теме мошенничества.

Банковский аспект

— Периодически банки сталкиваются с проблемой телефонного мошенничества. Как правило, звонящие под надуманными предлогами просят абонентов предоставить данные карт, либо предлагают оплатить товары и услуги. Для борьбы с мошенниками в банках существуют так называемые антифродовые отделы, — говорит собеседник «Ленты.ру» из отдела по борьбе с мошенническими операциями в одном из ведущих российских банков.
Сотрудники антифродовых отделов выявляют схемы мошенников — и разрабатывают способы борьбы с ними. Эксперты в идеале не только должны вовремя выявить мошенничество, но и остановить проведение банковской операции злоумышленников.
— Если какая-либо операция вызывает у банка подозрения, банк принимает решение о блокировки карты до тех пор, пока клиент не подтвердит свою причастность к этой операции, — рассказывает источник. — Проще говоря, банк связывается с клиентом для уточнения. Если он не совершал подозрительную операцию, ему порекомендуют перевыпустить карту с новыми данными.
Что до способов оградить себя от мошенников, то они стары, как мир: расплачивайтесь картой только в проверенных интернет-магазинах и никогда не говорите про свои банковские карты и реквизиты с незнакомцами. Сотрудник банка никогда не попросит клиента назвать данные карты или проверочный код. Эти данные им попросту не нужны.
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