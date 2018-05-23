Виктория Скрипаль считает, что видеообращение ее двоюродной сестры Юлии могло было записано под давлением, сообщил РИА Новости супруг Виктории Арсений Елифантьев.
В видеообращении, записанном для агентства Рейтер и опубликованном вечером в среду, Юлия Скрипаль заявила, что рассчитывает вернуться в Россию. Она также упомянула о помощи, которую ей предлагало российское посольство в Лондоне, но отметила, что в настоящий момент не желает прибегать к его услугам.
"Я ничего не видел, но Виктория видео видела. По ее словам, видно, что человек говорит под давлением, что текст заучен", — сказал собеседник агентства.
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.